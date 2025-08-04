FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Cevdet Yılmaz ünlü e-ticaret sitesinin yöneticilerini kabul etti!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz kurucu ortağı, CEO’su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cevdet Yılmaz ünlü e-ticaret sitesinin yöneticilerini kabul etti!
Ezgi Sivritepe

Kaspi.kz’nin Türkiye’ye yatırım yapmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz ve Hepsiburada’ya başarılar diledi.

Mikheil Lomtadze ise, Kaspi’nin yenilikçi ürün ve servislerle müşterilerin ve KOBİ’ler başta olmak üzere iş ortaklarının hayatlarını kolaylaştırma ve iyileştirme misyonunu Türkiye’de de uygulamayı amaçladıklarını belirterek Kazakistan ve Türkiye’deki KOBİ’lerin ve girişimcilerin, bu iki ülke arasında doğacak yeni fırsatlardan fayda sağlayacağına inandığının altını çizdi.

Türkiye’de yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Mikheil Lomtadze, hedeflerinin fintech, e-ticaret, nakitsiz ödemeler ve daha fazlasını kapsayan inovatif servisler inşa etmek olduğunu belirtti.

Kaspi.kz, Hepsiburada’nın çoğunluk hissesini 2025 yılı başında devralmış, mart ayında da Rabobank’ın Türkiye’deki iştiraki Rabobank A.Ş.’yi bünyesine katmak için hisse alım sözleşmesi imzalamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 408 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 408 bin liraya yükseldi
Doğu Karadeniz'den 929 milyon dolardan fazla ihracat yapıdlıDoğu Karadeniz'den 929 milyon dolardan fazla ihracat yapıdlı

Anahtar Kelimeler:
hepsiburada Cevdet Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray yönetimi durmuyor... Gardi'ye talimat verildi! İşte listedeki yıldızlar

G.Saray yönetimi durmuyor... Gardi'ye talimat verildi! İşte listedeki yıldızlar

Marmaray'daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti

Marmaray'daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti

Görmeden anlaşmaya başladılar '20 bin lira zam gelecek'

Görmeden anlaşmaya başladılar '20 bin lira zam gelecek'

En çok satan otomobiller belli oldu, bir marka dikkat çekti!

En çok satan otomobiller belli oldu, bir marka dikkat çekti!

Altın için dev bankadan yeni tahmin!

Altın için dev bankadan yeni tahmin!

Tapusu olanlar dikkat! Eviniz, arsanız, dükkanınız sizden habersiz satılabilir

Tapusu olanlar dikkat! Eviniz, arsanız, dükkanınız sizden habersiz satılabilir

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.