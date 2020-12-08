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Ceviz yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.12.2020 11:49 | Son Güncelleme

SPOT: Ülkemizde tüketimi oldukça yüksek bir meyve olan cevizin, Türkiye'nin yanı sıra; Çin, İran, ABD gibi pek çok ülkede üretimi yapılır. Ceviz yetiştiriciliği en popüler tarım faaliyetlerinin başında gelir. Üretiminin sık yapılmasına rağmen cevize olan ihtiyacın oldukça fazla olduğu görülür. Peki, ceviz yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Ceviz yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

İçindekiler

  • Ceviz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
  • Verimli Bir Üretim İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Ceviz Hangi İklim Koşullarında Yetişir?
  • Ceviz Hangi Bölgelerde Yetişir?
  • Chandler Ceviz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
  • Ceviz Fidanlarının Dikim Yerleri Nasıl Belirlenir?
  • Fidan Dikim Teknikleri
  • Ceviz Yetiştiriciliğinde Bakım Programı
  • Ceviz Yetiştiriciliği Karlı mı?
  • Ceviz Yetiştiriciliği Maliyeti
  • Ceviz Yetiştiriciliği Devlet Desteği
  • Ceviz Yetiştiriciliği Kursu
  • Ceviz Yetiştiriciliği Kursu Fiyatları

Cevizin ana vatanı olarak bilinen ülkemiz, ceviz yetiştiriciliğinde 3. sırada yer alır. Ceviz; uygun çevresel koşullar altında, hassasiyetle üretildiğinde oldukça yüksek fayda sağlar. ''Ceviz yetiştiriciliği nasıl yapılır? Karlı mı, devlet teşviki var mı?'' gibi merak ettiğiniz sorulara dair ayrıntılı cevapları makalemizde bulabilirsiniz.

Ceviz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Birçok ceviz türü bulunur ancak temel yetiştirme ve bakım talimatları benzer özellikler taşır. Ceviz yetiştiriciliğinde, coğrafi konum ve iklim koşullarının yanı sıra dikim, sulama ve bakım süreçleri de önemli rol oynar. Ceviz yetiştirirken dikkat etmeniz gereken konuların en başında uygun ekolojik koşulları hazırlamak gelir. Cevizin toprak derinliğinin en az 2 metre olması gerekir. Derinlik kontrolü burgu vanası yardımıyla yapılabilir. Taban suyu, dikkat edilmesi gereken diğer bir husus olarak bilinir. Taban suyu yüksekliği, ceviz ağacının yetişmesini engeller ve kurumasına yol açar.

Verimli Bir Üretim İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Ceviz yetiştirilirken, kalitesi belli olan türlerin tercih edilmesi gerekir.
  • Ceviz ağaçlarının tek tek dikilmemesi, kapama ceviz bahçeleri şeklinde dikimin gerçekleşmesi önem arz eder.
  • Teknik ve kültürel metotların dikkatli bir şekilde uygulanması, döllenmede yaşanacak sorunlara karşı biyolojik tedbirlerin alınması gerekir.
  • İklim ve toprak koşullarının uygun olmadığı bölgelere ceviz dikimi yapılması uygun olmaz.

Ceviz Hangi İklim Koşullarında Yetişir?

Diğer bütün türlerde olduğu gibi; iklim koşulları, ceviz ağacının da yetişme sürecine etki eden faktörler arasında yer alır. Ceviz, hem yüksek hem de düşük sıcaklıklara karşı hassas bir yapıya sahiptir. 35 derece ve daha yüksek sıcaklıklar kabukta yanmalara neden olabilir. Dinlenme döneminde -12 derece sıcaklığa kadar dayanabilir. Sonbahar aylarında -8 derecede bile zarar görebilir. Kapalı tomurcukların -1 dereceye, tam çiçeklenenlerin -3 dereceye, küçük yeşil meyvelerin ise -10 dereceye kadar dayanıklı oldukları gözlemlenir.

Ceviz Hangi Bölgelerde Yetişir?

Ceviz, üretimi geniş coğrafi alanlara yayılan bir meyve olarak bilinir. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde, uygun iklim şartlarını karşılayan türler seçilerek ceviz yetiştiriciliği yapılabilir. Bu sebeple ülkemiz cevizin ana vatanı olarak bilinir. Ceviz yetiştiriciliği için en uygun bölge olarak bilinen Kahramanmaraş ilinde, yıllık minimum 25-30 ton arası ceviz üretimi gerçekleşir. Ülkemiz dışında; Çin, İran ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin de iklimlerine uygun çeşitlerle üretim gerçekleştirilir.

Chandler Ceviz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Ceviz ağacı yetiştiriciliği yapmaya karar verenlere, yüksek verim ve kazanç sağlaması açısından chandler ceviz ağacı sıkça önerilir. Ceviz ağaçlarının dikimi türlerine göre farklılık gösterir. Çetnır ceviz yetiştiriciliğinde, arazi eğimine dikkat edilmesi önem taşır. Dikim mesafesinin; düz arazide 8x8, eğimli arazide 7x7 metre olması gerekir. Sık dikim yapılacaksa; düz arazide 8x4, eğimli arazide 7x3,5 uygun olur. Sık dikim yaparak araziye iki kat daha fazla fidan dikmeniz mümkün olur. Ancak 15 yıl sonra aradaki ağaçları keserek alan yaratmanız gerekir.

Ceviz Fidanlarının Dikim Yerleri Nasıl Belirlenir?

Uygun arazi ve ceviz türü seçiminden sonra fidan çeşitlerine göre dikim yerlerinin belirlenmesi aşamasına gelinir. Her 7 fidan başına en az iki çeşit tozlayıcı fidan seçilmesi gerekir. Fidan sayısının 7'den çok, 2'den az olmaması gerektiği vurgulanır.

Fidan Dikim Teknikleri

Fidan dikimleri; tüplü fidan dikimi ve köklü fidan dikimi olarak iki türde yapılabilir. Tüplü fidan dikiminde, çukurların en az 60-80 mm derinliğinde olması gerekir. Çukurdan çıkarılan yüzey bir kenarda toplanır. Daha sonra, bu topraktan toz gübreleme yapılır. Gübrelemeden sonra, fidan poşetinin altı dairesel olarak kesilip çıkarılır ve dengeli bir şekilde toprağa yerleştirilir.

Köklü fidan dikiminde ise; çukurlar 60-70 cm genişlikte ve 80-100 cm derinlikte ayarlanır. Yetiştirildiği alandan dikileceği alana taşınırken, kış dinlenmesi geçirmesine gerek görülür. Dikim sırasında kökler budanır ve aşı noktaları toprak üstünde bırakılacak şekilde dikim yapılır.

Ceviz Yetiştiriciliğinde Bakım Programı

  • Ocak ayında bitkinin dinlendirilmesi gerekir.
  • Bitkide oluşan çeşitli bakterileri yok etmek için şubat ayının ilk haftası ilaçlama yapılır. İlaçlamanın etkisini koruması için, ilaçlama yapıldığında 24 saat yağmur suyunun değmemesi önem taşır.
  • Mart ve Nisan aylarında bitki yavaş yavaş uyanmaya ve meyve vermeye başlar.
  • Mayıs ayında toz gübreleme yapılarak sulamaya geçilir. Fidan başına 35 litre su ve 50 gram sıvı organik gübre gerekir.
  • Haziran ayında sulama ve ilaçlama dönemi devam eder.
  • Temmuz ayında sulama işlemine devam edilir.
  • Ağustos ayında sıvı organik gübrelemeye ara verilir fakat sulama sürdürülür.
  • Eylül ayında sulama noktalanır ve fasılalı sulamaya geçilir.
  • Kasım aylarında fasılalı sulama süreci de biter ve toz gübreleme yapılır.
  • Aralık ayında arazi temizliğine geçilir.
  • Gübrelemenin her yıl %10 arttırılması önerilir.

Ceviz Yetiştiriciliği Karlı mı?

Ülkemizde artan iç talep nedeniyle ihtiyacın bir kısmı ithalat ile karşılanır. Bu şekilde bir ihtiyacın olması, hala cevizin karlı bir yatırım olduğunu gösterir. Talebin arzın önünde olması, ceviz yetiştiriciliği kazancını da etkiler.

Ceviz Yetiştiriciliği Maliyeti

Bir dönüm ceviz bahçesi ortalama 2 bin lira gibi bir fiyata mal olur. Dört yıl sonra meyve vereceğini düşünürsek, maliyetiniz ortalama 15 bin lira civarında olur. Devlet desteğinden yararlanılarak maliyetler düşürülebilir. Ağaçlar, meyve vermeye başladığında bu maliyeti fazlasıyla çıkarabilirsiniz. Ceviz ağaçları yıllandıkça verdiği meyve miktarı da artar.

Ceviz Yetiştiriciliği Devlet Desteği

Devlet, ceviz yetiştiriciliği teşvik ve hibeleri ile üretimi destekler. Dönüm başına ortalama 1000 TL kadar devlet destekli krediden yararlanılabilir. Geri ödemesi 15 yıl sonra başlar. Devlet desteği, iş planınızın Tarım İl Müdürlükleri tarafından onaylanmasından sonra, proje için yaptığınız harcamaların faturaları karşılığında verilir. Ayrıca, üreticiler hibe fırsatından da yararlanabilir. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, sertifikalı ceviz bahçeleri için dönüm başı 300 TL' ye kadar hibe verdiği bilinir. Ayrıca daha uygun fiyatlarla birçok ceviz fidanını, bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerinden de temin edebilirsiniz.

Ceviz Yetiştiriciliği Kursu

Halk eğitim merkezlerinin ücretsiz sağladığı kursların yanı sıra; M.E.B onaylı kurslar vasıtasıyla da ceviz yetiştiriciliği eğitimi alabilirsiniz. Bu kurslar, ceviz yetiştiriciliğinin kapsadığı bütün süreçleri ayrıntılı olarak öğretmesiyle birlikte; iş sağlığı ve güvenliği, tehlikelere karşı korunma, acil durumlarda alınacak tedbirler vb. gibi birçok eğitimi de içerir.

Ceviz Yetiştiriciliği Kursu Fiyatları

Halk Eğitim Merkezlerinde ceviz yetiştiriciliği kursu ücretsiz verilir. Özel kurslarda ise, fiyatlar bölgesel olarak değişmekle birlikte dönemsel olarak da farklılıklar gösterir.

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