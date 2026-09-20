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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ücretsiz halk plajı sayısı 15’e yükseldi

Bakan Murat Kurum, Göcek’te tekne işgallerinden temizlenerek ücretsiz halk plajına dönüştürülen sahilden görüntüler paylaştı. Kurum, Göcek Halk Plajı’nın tertemiz, ücretsiz ve Sıfır Atık vizyonuyla vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti. Böylece 2 yılda ücretsiz kullanıma açılan Sıfır Atık konseptli plaj sayısı 15’e yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ücretsiz halk plajı sayısı 15’e yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda Sıfır Atık prensibini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Halk Plajı Projesi devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ücretsiz halk plajı sayısı 15’e yükseldi 1

Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı’nın (TÜÇEV) iştiraki olan Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi iş birliğiyle gerçekleştirilen bu projeyle, geçen yıl Muğla Ortaca’daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe’deki Akbük, Marmaris’teki Kızkumu, Bodrum’daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye’deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ücretsiz halk plajı sayısı 15’e yükseldi 2

Bu yıl ise yine Fethiye’de Göcek, İzmir Çeşme’de Altınkum ve Pamuk Ovası, Urla’da Kumdenizi, Balıkesir Ayvalık’ta Sarımsaklı, Edirne Enez’de Gaziömer, Antalya Manavgat’ta Kısalar halk plajları vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. 5 ilde 24 bin 682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636 bin ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ücretsiz halk plajı sayısı 15’e yükseldi 3

PLAJDA ŞEMSİYE, DUŞ VE TUVALET ÜCRETSİZ

Toplamda 784 şemsiye kurulan plajlarda şemsiye, gölgelik, duş ve tuvalet hizmetleri tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Vatandaşların kendi yiyecek-içeceklerini getirebildiği alanda, Bakanlık bünyesindeki büfelerde ise uygun fiyat politikası uygulanıyor. Sıfır Atık Projesi’ne uygun ayrıştırma kutuları bulunan plajlarda, plaj voleybolu sahaları da bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ücretsiz halk plajı sayısı 15’e yükseldi 4

BAKAN KURUM: ÇOCUKLARIMIZ DENİZLE BULUŞSUN DİYE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek’te bu yıl yapımı tamamlanan ücretsiz halk plajının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye… Göcek Halk Plajımız; tertemiz, ücretsiz, Sıfır Atık vizyonuyla herkes için” ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ücretsiz halk plajı sayısı 15’e yükseldi 5

TVK GENEL MÜDÜRÜ UÇAN: SAHİLDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKARDIK

Göcek’te yeni açılan halk plajında açıklamalarda bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, son 2 yılda Ege ve Akdeniz sahilleri boyunca Edirne-Enez’den Antalya-Manavgat’a kadar geniş bir hatta 15 halk plajının faaliyete geçirildiğini belirtti. Uçan, Muğla genelinde bu sayının 9’a ulaştığını söyledi. Uçan, “Göcek, yıllardır turizmin en önemli destinasyonlarından biri ancak merkezde halkımızın ücretsiz denize girebileceği bir alternatif yoktu. Bakanlık olarak, daha önce hoyratça kullanılan, işgallerin ve tekne kirliliğinin bulunduğu 3 bin 600 metrekarelik kumluk alanı temizleyerek halkımızın hizmetine sunduk. Sadece bu alandan yaklaşık 3 kamyon çöp çıkardık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ücretsiz halk plajı sayısı 15’e yükseldi 6

“HERKES MEMLEKETİN HİZMETLERİNDEN SEBEPLENSİN”

Memnuniyetini dile getiren vatandaşlardan Arif Seçen, “Bakanlığın açtığı tesis, bölge halkı ve uzaktan gelenler için çok iyi bir şey. Ücretsiz olması çok güzel olmuş. Herkes memleketin bu tür hizmetlerinden sebeplensin. Vatandaşlar rahatlıkla gelip, buralarda kullanıp eğlenebilirler” dedi. Sultan Kebir ise “Doğma büyüme Göcekliyim, denize girmeyi burada öğrendim. Zamanla marinalaşma ve tekneler yüzünden denize giremez olmuştuk. Çocuklarım ve torunlarım için harika bir tesis kazandırıldı, Göcek için bu plaj bir ihtiyaçtı” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ücretsiz halk plajı sayısı 15’e yükseldi 7


<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye…💙<br><br>Göcek Halk Plajımız; tertemiz, ücretsiz, Sıfır Atık vizyonuyla, herkes için… <a href="https://t.co/tZzVDkR8Ys">pic.twitter.com/tZzVDkR8Ys</a></p>&mdash; Murat KURUM (@murat_kurum) <a href="https://x.com/murat_kurum/status/2101565700452037058?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2026</a></blockquote> 
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Murat Kurum plaj Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı göcek ücretsiz
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