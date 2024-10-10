Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bakü'de anlattı: 3 ayda her deprem şehrine üçer kez gittim 60 bin temel attık!

Pre-COP29 organizasyonu için Azerbaycan'a giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; gazeteci Kenan Taş'a yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki son durumu değerlendirdi.

"3 ayda 100 bin bina teslim edildi. 3 ayda 60 bin temel attık. Yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine çıkarmak istiyoruz."

Tüm fokusumuz deprem bölgesinde, her deprem şehrine üçer kez gittim!" diyen Murat Kurum; Malatya'daki Söğüt Camii ile ilgili de bir anektod paylaştı.

2025 SONUNA KADAR KONUT MESELESİ ÇÖZÜLECEK!

Deprem bölgesindeki konutların yapımıyla ilgili süreci özetleyen Kurum; Kenan Taş'a yaptığı açıklamada

"Malatya'da Söğüt Camii diye bir cami var, depremde hasar görüyor. Bir senedir camiyi yapmamışlar, bölgedeki kurumlar oraya mı yapsak buraya mı yapsak diye süreci seyretmişler. Murat Bey bunu anlattı camiyi yapmışlar. Bölgede hayatı normal seyrine döndüreceğiz.

2025 sonuna kadar konut meselesini çözeceğiz, bunu da herkes görecek!" ifadelerini kullandı.