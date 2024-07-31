FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Çevreyi kirletmeyelim' demediler de 14 bin liraya tepki verdiler! Bolu'da alınan karar halkı ikiye böldü: 'Ufak bir şey' savunması...

'Çevreyi kirletmeyelim' demediler de 14 bin liraya tepki verdiler! Bolu'da alınan karar halkı ikiye böldü: 'Ufak bir şey' savunması...

31.07.2024 15:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da vatandaşlar; yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti veya çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanması kararına ilişkin konuştu. Bolu Belediyesi'nin bu kararı kimi vatandaşlar tarafından olumlu, kimileri tarafından da tepkiyle karşılandı.

'Çevreyi kirletmeyelim' demediler de 14 bin liraya tepki verdiler! Bolu'da alınan karar halkı ikiye böldü: 'Ufak bir şey' savunması...

Bolu Belediyesi, bugünden itibaren yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin dün akşam saatlerinde açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 liradan 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşların bazıları bu kararı desteklerken, bazıları ise ceza miktarını fazla buldu.
Kararı desteklediğini ifade eden Ayhan Erhan, "Çok iyi bir karar. Tanju Özcan'ın arkasındayız. Geçen sene Bolu, Türkiye'nin en temiz ili seçildi. Bu sene de devamı gelsin. Kimse çöpünü yere atmasın" dedi.

KARARI YANLIŞ BULDULAR

Ceza fiyatının çok yüksek olduğunu dile getiren Bedirhan Kaya, "Yanlış karar. 14 bin lira fazla bir rakam bence. Ufak bir şey için bu rakam fazla. Ehliyetini kaptıran bir kişi daha az ceza yiyor" diye konuştu.

AW258213_03

Çöp atanlara ceza verilmesi gerektiğini savunan Rafet Çilesiz, "Sokağa çöp atanlara ceza verilsin ama 14 bin lira çok" dedi.

"60 BİN LİRA OLSUN" DİYEN DE VAR

Ceza miktarının 60 bin lira olması gerektiğini ifade eden Recep Orakçı da, "60 bin lira ceza kessinler. Ben çöpleri elimle topluyorum, çöpe atıyorum" diye konuştu.
Emirhan Korcuklu ise "Temiz bir çevremiz var korumamız gerekiyor, kararı destekliyorum" şeklinde konuştu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bolu Belediyesi
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin dört bir yanında sela seslerini duyanlar sosyal medyaya koştu

Türkiye'nin dört bir yanında sela seslerini duyanlar sosyal medyaya koştu

İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

Araba alacaklar ne yapacağını şaşırdı: Kuş pisliği boyayı yakınca...

Araba alacaklar ne yapacağını şaşırdı: Kuş pisliği boyayı yakınca...

SGK, PTT ve TROY arasında emekliler için işbirliği protokolü imzalandı

SGK, PTT ve TROY arasında emekliler için işbirliği protokolü imzalandı

Kapalıçarşı kuyumcuları ne olduğunu anlamadı, Maliye baskın yaptı!

Kapalıçarşı kuyumcuları ne olduğunu anlamadı, Maliye baskın yaptı!

'Kendimiz yapar satarız diye düşündük ama talep fazla olunca...'

'Kendimiz yapar satarız diye düşündük ama talep fazla olunca...'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.