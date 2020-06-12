Çeyiz Hesabı birikimi 86 milyon liraya yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün ve nikah salonlarında yeniden açılış heyecanı yaşanırken, evlenecek gençlere ihtiyaçlarını karşılamaları için devlet katkısıyla desteklenen ve birikim tutarı 86 milyon liraya yaklaşan "Çeyiz Hesabı" kaynak olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin normalleşme sürecindeki gelişmelere göre yeniden değerlendirildiğini belirterek, nikah salonlarının 15 Haziran'dan, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceğini ifade etmişti.

Salgın nedeniyle evlilik tarihini bir süre ertelemek durumunda kalanlar, açıklamayla birlikte düğün hazırlıklarına hız verdi. Bu dönem evlenecekler için düğün harcamalarına devlet katkısının da olduğu Çeyiz Hesabı destek sağlayacak.

Devletin dünya evine girecek gençlerin birikime katkı için 2016 yılında başlattığı Çeyiz Hesabı, 27 yaşını doldurmamış Türk vatandaşlarına, bu hesabı açmaları ve 3 yıl Türk lirası cinsinden birikim yapmaları koşuluyla ilk evlilikleri için destek sunuyor.