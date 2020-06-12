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Çeyiz Hesabı birikimi 86 milyon liraya yaklaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını sürecinde bir süre faaliyetleri durdurulan düğün ve nikah salonlarında açılış için gün sayılırken, dünya evine girecek gençlerin yardımına devlet katkısıyla desteklenen "Çeyiz Hesabı" yetişecek.

Çeyiz Hesabı birikimi 86 milyon liraya yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün ve nikah salonlarında yeniden açılış heyecanı yaşanırken, evlenecek gençlere ihtiyaçlarını karşılamaları için devlet katkısıyla desteklenen ve birikim tutarı 86 milyon liraya yaklaşan "Çeyiz Hesabı" kaynak olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin normalleşme sürecindeki gelişmelere göre yeniden değerlendirildiğini belirterek, nikah salonlarının 15 Haziran'dan, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceğini ifade etmişti.

Salgın nedeniyle evlilik tarihini bir süre ertelemek durumunda kalanlar, açıklamayla birlikte düğün hazırlıklarına hız verdi. Bu dönem evlenecekler için düğün harcamalarına devlet katkısının da olduğu Çeyiz Hesabı destek sağlayacak.

Devletin dünya evine girecek gençlerin birikime katkı için 2016 yılında başlattığı Çeyiz Hesabı, 27 yaşını doldurmamış Türk vatandaşlarına, bu hesabı açmaları ve 3 yıl Türk lirası cinsinden birikim yapmaları koşuluyla ilk evlilikleri için destek sunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 bankanın da dahil olduğu Çeyiz Hesabı sisteminde, nisan ayı itibarıyla aktif katılımcı sayısı 13 bin 546 kişiye ulaştı. Hesaptaki toplam birikim tutarı ise 85 milyon 609 bin 283 lirayı buldu.

SİSTEME İLK YILDA KATILAN 224 KATILIMCI DEVLET KATKISINI ALDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenen bu uygulamada, 3 yılın geçmesiyle geçen yılın mayıs ayından itibaren ödeme başvuruları alınmaya başlandı.

Böylelikle, nisan ayı itibarıyla 224 katılımcıya 407 bin lira devlet katkısı ödemesi gerçekleştirildi.

Öte yandan, mevzuatta yapılan değişiklikle Çeyiz Hesabı uygulamasında gençlere ödeme kolaylığı getirildi. Buna göre, aylık ödeme planı kapsamında bir dönemde en fazla 3 defa tanınan düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı 6'ya çıkarıldı. 3 aylık ödeme planını seçen katılımcılar için de bir dönemde bir defa olarak uygulanan "düzenli ödeme yapmama" imkanı da 2'ye yükseltildi.

ÇEYİZDE DEVLET KATKISI HESABI

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınıyor. Devlet katkısı ödemesi, evlilik tarihindeki birikim tutarının en fazla yüzde 20'si kadar uygulanıyor.

Devlet katkısı, Çeyiz Hesabı sistemine yaptıkları düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olan katılımcılar için hesaptaki birikim tutarının yüzde 10'u, 48 ile 59 ay olanlar için yüzde 15'i, 60 ay ve üzeri olanlar için de yüzde 20'si olarak hesaplanıyor.

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