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Çeyiz parası ne kadar? Çeyiz parasına nasıl başvuru yapılır? İşte şartları...

29.05.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeyiz parası, evlendiği için yetim aylığı kesilen kadınlara devlet tarafından ödeniyor. Diğer yandan çeyiz parası alabilmek için birtakım şartları taşımak ve belirlenen kurumlara başvuruları eksiksiz bir şekilde yapmak gerekiyor.

Çeyiz parası ne kadar? Çeyiz parasına nasıl başvuru yapılır? İşte şartları...

SGK tarafından yetim aylığı alan ve evlenen kadınlara tek bir sefere mahsus ödenen çeyiz parası, maaşın 12 veya 24 katına kadar ulaşabiliyor. Çalışan yetim kadınlar ve erkeklerin yararlanamadığı çeyiz parasının başvuruları ise SGK’ya yapılabiliyor…

ÇEYİZ PARASI NEDİR?

Halk arasında çeyiz parası olarak bilinen devlet evlilik yardımı veya evlenme ödeneği, evlilik sebebiyle yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara devlet tarafından, maaşının 24 katına kadar verilen toplu paradır. Bu yardım 2008’den beri uygulanmaktadır.

ÇEYİZ PARASI ŞARTLARI NELERDİR?

Çeyiz parası, anne ya da babasını kaybedip, yetim aylığı almakta olan ve evlilik yapan kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere verilmektedir.

Yani kişinin yapacağı her evlilik için ayrı ayrı çeyiz parası ödenmiyor. Diğer yandan çeyiz parası için yaş sınırı bulunmazken, erkekler bu uygulamadan yararlanamıyor.

Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da çeyiz parası alamıyor.

KİMLER NE KADAR ÇEYİZ PARASI ALIR?

Evlenen kadın yetim maaşını 4/C (emekli sandığı) sigorta kolundan alıyorsan aylık maaşının 12 katı kadar çeyiz parası alabilir.

Diğer yandan evlenen kadın eğer, 4/A (SSK) ya da 4/B (Bağ-Kur) sigorta kolundan yararlanarak maaş alıyorsa maaşının 24 katına kadar çeyiz parası alabilir.

Çeyiz parası ne kadar? Çeyiz parasına nasıl başvuru yapılır? İşte şartlarıı

ÇEYİZ PARASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Çeyiz parasına başvuru yapabilmek için öncelikle gerekli belgelerin hazır edilmesi gerekmektedir. BU belgeler ise şu şekildedir:

Kimlik

Evlenme cüzdanı

Başvuru yapılan kurumdan alınacak dilekçe.

ÇEYİZ PARASI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Çeyiz parası için başvuru, yetim aylığı alan ve evlenen kadının ikametgahının bulunduğu il ya da ilçe SGK müdürlüklerine veya SGK hizmet merkezlerine yapılmaktadır.

Kadın eğer yetim aylığını emekli sandığı üzerinden alıyorsa;

Aylık aldığı ebeveyn, 1 Ekim 2008 tarihinden önce kamu görevlisi olmuşsa, çeyiz aylığı başvurunu Ankara’da olan SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dair Başkanlığı’na yapması gerekmektedir.

Aylık aldığın ebeveyn, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olmuşsa bağlı olunan SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılabilir.

ÇEYİZ PARASI NE ZAMAN YATAR?

Çeyiz parasının ne zaman yatacağına ilişkin net bir süre bulunmamaktadır. Başvuru yapılmasının ardından çeyiz parasının ne kadar sürede ödeneceği, SGK müdürlüğündeki yoğunluğa göre değişiklik göstermektedir.

ÇEYİZ PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Çeyiz parası sorgulama işlemleri ALO 170 ve e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.


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