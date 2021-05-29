Çeyiz parası ne kadar? Çeyiz parasına nasıl başvuru yapılır? İşte şartları...

SGK tarafından yetim aylığı alan ve evlenen kadınlara tek bir sefere mahsus ödenen çeyiz parası, maaşın 12 veya 24 katına kadar ulaşabiliyor. Çalışan yetim kadınlar ve erkeklerin yararlanamadığı çeyiz parasının başvuruları ise SGK’ya yapılabiliyor…

ÇEYİZ PARASI NEDİR?

Halk arasında çeyiz parası olarak bilinen devlet evlilik yardımı veya evlenme ödeneği, evlilik sebebiyle yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara devlet tarafından, maaşının 24 katına kadar verilen toplu paradır. Bu yardım 2008’den beri uygulanmaktadır.

ÇEYİZ PARASI ŞARTLARI NELERDİR?

Çeyiz parası, anne ya da babasını kaybedip, yetim aylığı almakta olan ve evlilik yapan kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere verilmektedir.

Yani kişinin yapacağı her evlilik için ayrı ayrı çeyiz parası ödenmiyor. Diğer yandan çeyiz parası için yaş sınırı bulunmazken, erkekler bu uygulamadan yararlanamıyor.

Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da çeyiz parası alamıyor.

KİMLER NE KADAR ÇEYİZ PARASI ALIR?

Evlenen kadın yetim maaşını 4/C (emekli sandığı) sigorta kolundan alıyorsan aylık maaşının 12 katı kadar çeyiz parası alabilir.