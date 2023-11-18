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‘Çeyrek altın 4000 TL olabilir’ dediler: Altın fiyatları tahmini sektörü ikiye böldü! ‘Önümüzdeki haftalarda o rakamı hedef alacak…’

18.11.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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Son dönemde yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları artmaya devam ediyor. Gram altın bu hafta yüzde 2,5’e yakın yükseliş kaydetti. Pür dikkat altın fiyatları canlı takip ekranına odaklanan yatırımcı ise sıradaki rakamın ne olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir Kuyumcular Odası’nın ‘çeyrek altın 4000 lirayı görebilir’ açıklamasının ardından sektör ikiye bölündü. Peki altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş hem gram hem çeyrek altın için tahminde bulundu.

‘Çeyrek altın 4000 TL olabilir’ dediler: Altın fiyatları tahmini sektörü ikiye böldü! ‘Önümüzdeki haftalarda o rakamı hedef alacak…’

Ons altın fiyatı ise yükselse de 2.000 dolar kritik seviyesinin üzerinde kalmayı başaramıyor. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımı spekülasyonları ve duraklamaya işaret eden ABD ekonomik verileri altın fiyatlarına destek veriyor.

Bununla birlikte, Fed’in daha uzun süre daha ‘yüksek faiz’ duruşu önünde barikat olarak duruyor. Hal böyleyken altın fiyatları yükseliş ivmesini korumakta zorluklar yaşadığı için yatırımcılar şimdilik kenarda beklemeye devam ediyor.

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GRAM ALTIN YÜZDE 2,5’E YAKIN DEĞER KAZANDI

Yurt içinde ise fiyatlar rekor seviyelere doğru hareket ediyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altın fiyatı bu hafta yüzde 2,46 artışla 1.830 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,50 kazançla 12.300 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.940 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3.012 liraya çıktı.

GRAM ALTIN (11)

“ÇEYREK ALTIN 4 BİN LİRAYA DAYANIR”

Piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ardından yatırımcının en çok merak ettiği iki konu ‘Altın düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusu ile ‘Altın almalı mı satmalı mı?’ sorusu oldu. Geçtiğimiz günlerde İzmir Kuyumcular Odası tarafından yapılan açıklama yatırımcıları büyük bir heyecan içinde bıraktı. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu gram altın fiyatının yıl başına kadar 2000 lirayı görebileceğini dile getirerek çeyrek altın fiyatı için de tahminde bulundu. Buyrukçu, “Altın, daima en güvenilir limandır. Bugünkü gidişat, altını olması gereken seviyelere götürecektir. Çeyrek altın yılbaşına kadar 4 bin liraya dayanır” dedi.

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İSLAM MEMİŞ’TEN ÇEYREK ALTIN TAHMİNİ

Bu açıklama ise sektörü ikiye böldü. İstanbul'daki kuyumcular ‘fiyatlar o kadar da yükSElmez’ dediler. Peki altın fiyatları ne olacak? Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde altının güvenli liman olduğuna dikkat çekerek, “2024 yılında 4000 lira çeyrek altın fiyatında görülebilir. Özellikle düğün yapacak olan vatandaşlarımızın ya da altın alacakların şimdiden hazırlık yapması gerekiyor. Bunu destekleyen faktörlere baktığımız zaman jeopolitik gerilimler arttı. Küresel ekonomik finansal sistemler tıkandı. Merkez bankaları artık faiz arttırarak bir şeyi yoluna koyamıyorlar. Geri dönen bir enflasyon var tekrar. Bu yüzden enflasyonun olduğu her yerde altın tekrardan güvenli liman gömleğini giyer. Belirsiz ortam var. Bu gibi durumlarda da altın gibi sınırlı varlıklar tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

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“ALTININ GRAMI 2000 LİRAYI HEDEF ALACAK”

Merkez bankalarının altın stokladığını anımsatan İslam Memiş altının gram fiyatına yönelik tahminini de duyurdu. “Dünyada merkez bankaları Eylül ayı itibarıyla ciddi anlamda altın stokladı. 2024 yılında devam edecek olan savaş riskleri, doların küresel piyasadaki değerinin gerilemesi ile birlikte altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareketini sürdürebilir” diye konuşan uzman isim, “Kapalıçarşı’da gram altın 1902 liraya kadar yükseldi. Vatandaşlarımız tabela fiyatını gördüğü için 1830’lu rakamları görüyorlar ancak artık Kapalıçarşı’da 1900’lü rakamlar var. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda 2000 lirayı hedef alan bir gram altın karşımızda olur” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN


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