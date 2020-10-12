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Çeyrek altın ne kadar? 12 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar da son gelişmeleri takip ediyor. Bu nedenle birikimlerini değerlendirmek ve altın ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler tarafından çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 12 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

Bir süredir hareketliliğin devam ettiği altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca düğünler nedeniyle bazı vatandaşların altın ihtiyaçları da oluyor. Yatırım amacıyla ya da düğünler nedeniyle vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın alımına yöneliyor. Bu nedenle düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Çeyrek altındaki yükseliş sebebiyle vatandaşlar da gram altına yönelim de gözleniyor. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Çeyrek altın ne kadar? 12 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir kısmını altın ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 785 TL’den alınan çeyrek ziynet 790 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 790 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı cuma günkü kapanışa göre %0,39 düşüş ile 487,6 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 487,40 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 487,60 TL’den, 3.213 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.234 TL’den, 444,60 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 448,60 TL’den, 3.140 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.160 TL’den, 1.570 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.580 TL’den ve 785 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 790 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.

Analistler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teşvik paketine dair olumlu haber akışına paralel olarak artan risk iştahının ons altın fiyatını baskıladığını belirtiyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler; altın fiyatları ile ilgili olarak küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu kaydediyor. Buna ek olarak da koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelerle ilgili olarak haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Şimdi vatandaşların önemli bir kısmı altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi konusunda merak duyuyor. Analistlere göre; teknik olarak ons altın fiyatında 1.880 dolar destek, 1.940 dolar ise direnç olarak öne çıkıyor.

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