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Çeyrek altın ne kadar? 19 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.10.2020 17:50 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar tarafından da son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu nedenle birikimlerini değerlendirmek ve altın ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 19 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? 19 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca düğünler nedeniyle bazı vatandaşların altın ihtiyaçları da devam ediyor. Yatırım amacıyla veya düğünler nedeniyle vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın alımına yöneliyor. Bu nedenle düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Çeyrek altındaki yükseliş sebebiyle vatandaşlar da gram altına yönelim de gözlemleniyor. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar? 19 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 779 TL’den alınan çeyrek ziynet 784 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 784 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı cuma günkü kapanışa göre %0,17 yükseliş ile 484,20 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 484 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 484,20 TL’den, 3.189 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.210 TL’den, 441,40 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 445,40 TL’den, 3.117 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.137 TL’den, 1.559 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.569 TL’den ve 779 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 784 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki düşüş ve koronavirüs vakalarındaki artışın ons altın fiyatını desteklediğini belirtiyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi?

Analistler; gün içerisinde küresel piyasalarda veri takviminin sahip olduğunu belirtirken, yatırımcıların gündeminde ABD Merkez Bankası Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristina Georgieva'nın konuşmalarının olduğunu aktarıyor. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşülen teşvik paketine dair haber akışının analistler tarafından ons altın fiyatı üstünde etkili olması bekleniyor. Analistler; teknik anlamda ons altın fiyatında 1.880 doların destek olarak, 1.940 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

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