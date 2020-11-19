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Çeyrek altın ne kadar? 19 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2020 17:49 | Son Güncelleme

Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar tarafından son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 17 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Çeyrek altın ne kadar? 19 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel geriledi. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 730 TL’den alınan çeyrek ziynet 735 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 735 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 2,76 yükseliş ile 453,70 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 453,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 453,70 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 2.988 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.009 TL’den, 413,60 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 417,60 TL’den, 2.920 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.940 TL’den, 1.460 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.470 TL’den, 453,50 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 453,70 TL'den ve 730 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 735 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini 475 baz puan artırarak %15'e çıkartması ve para politikasında sadeleşmenin sinyallerini vermesinin ardından gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Ekonomistler Merkez Bankası kararını değerlendirdiEkonomistler Merkez Bankası kararını değerlendirdi

Analistler, tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatının baskılandığını söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi?

Yatırımcıların gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklanırken analistler, yurt dışında Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydediyor. Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara artan ilginin, TCMB'nin beklentiler doğrultusundaki adımları ile devam ettiğini kaydediyor.

Analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların ise destek olarak öne çıktığını belirtiyor.

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