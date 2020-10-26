Çeyrek altın ne kadar? 26 Ekim altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca düğünler nedeniyle bazı vatandaşların altın ihtiyaçları da devam ediyor. Yatırım amacıyla veya düğünler nedeniyle vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın alımına yöneliyor. Bu nedenle düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Çeyrek altındaki yükseliş sebebiyle vatandaşlar da gram altına yönelim de gözlemleniyor. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 799 TL’den alınan çeyrek ziynet 804 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 804 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı cuma günkü kapanışa göre % 1,64 yükseliş ile 496,20 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 496 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 496,20 TL’den, 3.268 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.289 TL’den, 452,20 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 456,50 TL’den, 3.194 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.214 TL’den, 1.597 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.607 TL’den ve 799 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 804 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu söylerken yurt dışında da Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin, ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirtiyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistlere göre; yatırımcıların odağında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu bulunuyor. Bunun yanı sıra analistler; teknik olarak ons altın fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların da direnç olarak öne çıktığını kaydediyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum