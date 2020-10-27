Çeyrek altın ne kadar? 27 Ekim altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Çeyrek altındaki yükseliş sebebiyle vatandaşlar da gram altına yönelim de gözlemleniyor. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Son günlerde gram altında da ciddi yükseliş yaşanıyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 806 TL’den alınan çeyrek ziynet 811 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 811 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı günü dünkü kapanışa göre % 0,93 yükseliş ile 500,80 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 500,60 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 500,80 TL’den, 3.300 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.321 TL’den, 457 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 461 TL’den, 3.224 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.244 TL’den, 1.612 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.622 TL’den ve 806 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 811 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
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Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Analistler, koronavirüs vakalarındaki artışın ons altın fiyatını desteklediğini belirtiyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler gün içerisinde; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileri ile görüşmesinin ve toplantıdan gelebilecek haberlerin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti. Analistlere göre yurt dışında da ABD'de dayanıklı mal siparişleriyle tüketici güven endeksi verileri takip ediliyor. Bunun yanı sıra analistler; teknik olarak ons altın fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların da direnç olarak öne çıktığını kaydediyor.
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