Çeyrek altın ne kadar? 6 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Gram altın ne kadar?

Vatandaşların sıklıkla merak ettiği altın fiyatları konusunda hareketlilik sürüyor. Koronavirüs tedbirleri altında düğünler devam ederken vatandaşların da altın ihtiyaçları devam ediyor. Kimi vatandaşlar da yatırım yapmak amacıyla gram altın ve çeyrek altın alımına yöneliyor. Bu yüzden sıklıkla çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bir süredir çeyrek altının yükselişi nedeniyle gram altın da ilgiyle karşılanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar gram altın ne kadar sorusunun cevabını da merak ediyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları...
Vatandaşlar arasında İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 771 TL’den alınan çeyrek ziynet 776 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 776 TL’den işlem gördü. Özellikle vatandaşlar tarafından hem yatırım tercihlerine hem de altın ihtiyaçlarına göre diğer altın fiyatları da araştırılıyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre %0,23 artış ile 478,80 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 478,60 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 478,80 TL’den, 3.154 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.175 TL’den, 436,50 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 440,50 TL’den, 3.082 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.102 TL’den, 1.541 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.551 TL’den ve 771 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 776 TL’den satıldı. Şimdi vatandaşlar tarafından altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor.
Çok sayıda vatandaş altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi konusunda da araştırma yapmaya devam ediyor. Özellikle altınlarını değerlendirmek isteyenler de şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Uzmanların yorumları araştırılırken bu konuda analistlerin de çeşitli değerlendirmeleri bulunuyor. Analistler, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın taburcu olmasıyla beraber küresel piyasalarda risk iştahının da görece arttığını söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi?
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasından önce analistler, yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini kaydetti. Buna ek olarak dolar endeksinde dünkü düşüşten sonra yaşanan toparlanmanın altın fiyatlarını baskıladığını belirtti. Analistler, ABD’de görüşülen teşvik paketi ve Brexit görüşmelerine dair haber akışının altın fiyatları üstünde etkili olmasının beklendiğini belirtiyor.
Buna göre teknik olarak ons altın fiyatında 1.880 dolar destek, 1.920 doların ise direnç olarak öne çıktığı kaydediliyor. Şimdi, vatandaşlar arasında altının önümüzdeki dönemlerde yönünün ne olacağına dair araştırmalar devam ediyor. Konuyla ilgili olarak uzmanların yapacağı altın değerlendirmeleri de merakla bekleniyor.
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