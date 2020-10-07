Çeyrek altın ne kadar? 7 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Gram altın ne kadar?

Uzun süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak araştırılmaya devam ediyor. Düğün ve nikahlar da koronavirüs tedbirleri altında yapılırken vatandaşların altın ihtiyaçları sürüyor. Bazı vatandaşlar yatırım amacıyla bazı vatandaşlar da düğünler nedeniyle çeyrek altın ve gram altın alımına yöneliyor. Bu nedenle düzenli olarak çeyrek altın ne kadar konusunda araştırma yapılıyor. Çeyrek altındaki yükseliş bazı vatandaşlar da gram altına yönelmesine neden oldu. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerini altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 766 TL’den alınan çeyrek ziynet 771 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 771 TL’den işlem gördü. Bazı vatandaşlar da birikimlerini değerlendirecekleri yatırım tercihlerine ve altın ihtiyaçlarına göre diğer altın fiyatları ile ilgili de araştırma yapıyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre %0,58 azalış ile 476 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 475,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 476 TL’den, 3.136 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.157 TL’den, 433,80 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 437,80 TL’den, 3.065 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.085 TL’den, 1.532 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.542 TL’den ve 766 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 771 TL’den satıldı. Şimdi vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun cevabını merakla araştırıyor.
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Fiyatlarda hareketlilik devam ederken ileriye dönük gelişmelerin ne olacağını merak eden vatandaşlar altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Elindeki altınları değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu konuda uzmanların yaptığı yorumlar merak edilirken analistlerin de çeşitli değerlendirmeler bulunuyor.
Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump’ın teşvik yasasını seçimden sonraya ertelemesi ve ABD Merkez Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sonra güçlenen dolar endeksi ile ons altın fiyatının baskılandığını söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Bunların yanı sıra analistler; artan belirsizlikler ve dolar endeksinde gün içerisinde gerçekleşen geri çekilme ise ons altın fiyatının yukarı yönlü hareket ettiğini kaydetti.
Bunlara ek olarak ABD seçimleri ile alakalı haber akışının da ons altın fiyatı ve altın fiyatları üstünde etkili olmayı sürdüreceği analistler tarafından bildirildi. Bugün için veri takviminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik anlamda ons altın fiyatında 1.880 doların destek olarak, 1.930 dolar ise direnç olarak öne çıktığını ifade ediyor.
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