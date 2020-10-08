Çeyrek altın ne kadar? 8 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin devam ettiği altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşların düğünler nedeniyle altın ihtiyaçları da sürüyor. Kimi vatandaşlar yatırım maksadıyla kimi vatandaşlar da düğünler sebebiyle çeyrek altın ve gram altın alımına yöneliyor. Dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusuna yanıt olacak araştırmalar yapılıyor. Çeyrek altındaki yükseliş kimi vatandaşların da gram altına yönelmesine sebep oldu. Bu nedenle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerini altın ile değerlendirmek isteyenler İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını sürekli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 779 TL’den alınan çeyrek ziynet 784 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 784 TL’den işlem gördü. Birikimlerini değerlendirecekleri yatırım tercihlerine ve altın ihtiyaçlarına göre bazı vatandaşlar diğer altın fiyatları ile ilgili de araştırma içerisine giriyor.