Çeyrek altın ne kadar? 8 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin devam ettiği altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşların düğünler nedeniyle altın ihtiyaçları da sürüyor. Kimi vatandaşlar yatırım maksadıyla kimi vatandaşlar da düğünler sebebiyle çeyrek altın ve gram altın alımına yöneliyor. Dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusuna yanıt olacak araştırmalar yapılıyor. Çeyrek altındaki yükseliş kimi vatandaşların da gram altına yönelmesine sebep oldu. Bu nedenle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerini altın ile değerlendirmek isteyenler İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını sürekli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 779 TL’den alınan çeyrek ziynet 784 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 784 TL’den işlem gördü. Birikimlerini değerlendirecekleri yatırım tercihlerine ve altın ihtiyaçlarına göre bazı vatandaşlar diğer altın fiyatları ile ilgili de araştırma içerisine giriyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre %1,68 yükseliş ile 484 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 483,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 484 TL’den, 3.188 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.209 TL’den, 441,20 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 445,20 TL’den, 3.116 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.136 TL’den, 1.558 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.568 TL’den ve 779 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 784 TL’den satıldı. Şimdi vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor.
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Fiyatlarda dikkat çekici hareketlilik sürerken ileriye dönük gelişmelerin ne olacağını merak eden vatandaşlar altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi ile ilgili araştırmalarını devam ettiriyor. Elindeki altınları değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanların yaptığı yorumlara çevrilirken analistlerin de bazı değerlendirmeleri bulunuyor.
Analistler ABD Merkez Bankası'nın mali desteklere devam edilmesine dikkat çeken dünkü toplantı tutanakları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ons altın fiyatını desteklediğini belirtiyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler; Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının ve yaşanacak jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğine işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizlik başvurularının da yatırımcıların odağında olduğu bildiriliyor.
Şimdi çok sayıda vatandaş altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi konusunda merak içerisinde. Analistlere göre; teknik olarak ons altın fiyatında 1.880 dolar destek, 1.920 dolar ise direnç olarak öne çıkıyor.
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