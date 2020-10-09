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Çeyrek altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2020 17:42 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirmek ve altın ihtiyaçlarını karşılamak için çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Uzun süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aynı zamanda düğünler sebebiyle vatandaşların altın ihtiyaçları da bulunuyor. Bazı vatandaşlar yatırım amacıyla bazı vatandaşlar da düğünler nedeniyle çeyrek altın ve gram altın alımına yöneliyor. Bu nedenle sık sık olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabı araştırılıyor. Çeyrek altındaki yükseliş nedeniyle bazı vatandaşlar da gram altına yöneldi. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Çeyrek altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerini altın alarak değerlendirmek isteyenler vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını sık sık araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 788 TL’den alınan çeyrek ziynet 793 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 793 TL’den işlem gördü. Birikimlerini değerlendirme yöntemlerine ve altın ihtiyaçlarına göre vatandaşlar tarafından diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre %1,14 yükseliş ile 489,5 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 489,30 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 489,50 TL’den, 3.224 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.245 TL’den, 446,25 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 450,25 TL’den, 3.151 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.171 TL’den, 1.575 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.585 TL’den ve 788 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 793 TL’den satıldı. Şimdi vatandaşlar tarafından altın fiyatları artacak mı sorusunun cevabı merakla araştırıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Fiyatlarda merak uyandıran hareketlilik devam ederken altının yönünün ne olacağını araştıran vatandaşlar altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Elindeki mevcut altınları değerlendirme planları yapan vatandaşlar da şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun yanıtı merak ediyor. Konuyla alakalı olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de çeşitli değerlendirmeleri bulunuyor.

Analistler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dün teşvik paketi görüşmelerine tekrar dönülebileceğini belirtmesinin ve küresel bazdaki beklentilerden kötü gelen makro ekonomik verilerin ons altın fiyatını desteklediğini belirtiyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler; altın fiyatları ile ilgili olarak ABD'de toptan eşya stoklarının takip edilebileceğine kaydediyor. Bunun yanı sıra koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere dair haber akışının da yatırımcı odağında olmayı sürdürdüğü bildiriliyor.

Şimdi çok sayıda vatandaş altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi konusunda merak içerisinde. Analistlere göre; teknik olarak ons altın fiyatında 1.880 dolar destek, 1.920 dolar ise direnç olarak öne çıkıyor.

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