Çeyrek altın ne kadar? 9 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı koronavirüs aşısına dair olumlu haber akışı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel olarak sert bir şekilde düşüşe geçti. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 793 TL’den alınan çeyrek ziynet 798 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 798 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı günü cuma günkü kapanışa göre % 8,58 düşüş ile 492,50 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 492,30 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 492,50 TL’den, 3.244 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.265 TL’den, 449 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 453 TL’den, 3.170 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.190 TL’den, 1.585 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.595 TL’den ve 793 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 798 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
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Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Yurt içinde, dolar kurundaki sert düşüşle gerileyen gram altın, yurt dışında Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışına paralel ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı. Analistler, Kovid-19 aşısına dair olumlu haber akışının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını ve güvenli liman varlıkların satıcılı bir seyir izlediğini belirtiyor.
Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası düşüşü hızlanan dolar/TL'nin 8,04 seviyelerinde dengelendiğini bildiriyor. Aşı ile ilgili haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söylüyor. Bunun yanı sıra analistler; teknik olarak ons altın fiyatında 1.900 doların desteğinin kırılması halinde düşüşün devam edebileceğini vurguluyor.
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