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Çeyrek altın ne ki! 3 adet erik 160, 6 adet kiraz 195 TL: Kilosu 3 bin liranın üzerine çıktı

19.12.2023 13:57 | Son Güncelleme:
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Kış aylarında yurt dışından getirilen mevsim dışı meyveler, şimdilerde çeyrek altın fiyatı ile yarışıyor. Eriğin 3 tanesi 160 TL, kilosu ise 3.200 TL’ye, kirazın 6 adedi 195, kilogram fiyatı da 3 bin TL’ye satılıyor.

Çeyrek altın ne ki! 3 adet erik 160, 6 adet kiraz 195 TL: Kilosu 3 bin liranın üzerine çıktı

Hava sıcaklığın gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de, yaz mevsimi meyvelerinden erik ve kiraz, talep üzerine tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle hamile kadınlar ile yaşlıların tercih ettiği mevsim dışı meyvelerin kilogram fiyatı, 3 bin ile 3 bin 200 TL arasında değişiyor. Yurt dışındaki seralarda yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz ve şeftali gibi yaz meyveleri, genellikle hamile kadınlar tarafından alınıyor. Erik ve kirazın bu dönemdeki fiyatı ise çeyrek altın ile yarışıyor.

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5 yıldır manav işleten Ekrem Kanarya, "Aşerenler için meyve temini yapıyoruz. Mevsim dışı meyveler için hamile eşleri, günün her saati arıyor. Aşeren kadınlar, genellikle kayısı, kiraz, erik, çilek gibi kış mevsiminde bulamadıkları birçok ürünü buradan alabiliyor. İşletmemiz kapalı olsa dahi kadınlar aşerdiği için akşam işletmemizi açıp, ürünlerin teminini sağlıyoruz" dedi.

“TALEPLER, İŞ YERİMİZİ KAPATTIKTAN SONRA OLUYOR”

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Yaz meyvelerinin bugünler de 3 bin 200 lira civarında olan çeyrek altınla yarıştığını söyleyen Kanarya, "3 adet erik 160, kilogram fiyatı da 3 bin 200 TL. Kirazın 6 adedi 195, kilogram fiyatı da 3 bin TL. Türkiye genelinde bu ürünlerin temin edilmesi zor oluyor. Bu yüzden de biz de yurt dışından temin ediyoruz. Yurt dışından gelen ürünler de normal döneminden gelenlere göre daha pahalı oluyor. Fiyat pahalılığı nedeniyle almayanlar ya da vazgeçenler de oluyor. Ama aşerenler için bu meyveleri temin etmek gerekiyor. Genellikle talepler, akşam iş yerimizi kapattıktan sonra oluyor. Gerektiği durumlarda iş yerimizi açarak, aşeren kadınların ihtiyacını karşılıyoruz. Tüm ürünlerde yaşanan artış, kış aylarında zor bulunan yaz meyvelerinde de artışa neden oldu. O yüzden fiyatlar, normal ürünlere göre farklı oluyor" diye konuştu.

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Müşterilerden Fatih Abaylı ise "Erik maalesef çok pahalı. Allah, eşi aşerenlere yardım etsin. Şu an sanırım eriğe yapılan yatırım, en mantıklı yatırım olur. Fiyatı altın ile yarışıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
erik Kiraz
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