Gram altını olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: "Acele etmeyin"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Gram altının zirvede dinlenebileceğini ifade eden uzman isim, iki rakam aralığı verdi ve yükselişlerin tekrar başlayabileceği tarihi belirtti. Öte yandan altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 20 Ekim 2023 Cuma günü itibarıyla çeyrek ve gram altın fiyatları...

UZMAN İSİMDEN GRAM ALTIN UYARISI: "SATIŞ İÇİN ACELE ETMEYİN"

Gram altın için açıklamalarda bulunan uzman isim konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Gram altın TL fiyatı yine en yüksek seviyeyi test etti. Tüm zamanların rekorunu kırdı. 1840 lira fiziki tarafta görüldü. 1825-1835 lira aralığında. Bir sonraki ataklarda 1800-1850 lira aralığına yerleşecek. Direnç olarak da 1880 lira seviyesini göreceğiz. Yıl bitmeden test edilebilir öngörümüzün arkasındaydık.

Bugüne kadar beklentilerime sadık kaldım ve 1840 lira görüldü. Hem dolar hem ons beraber yükseldi. Bu bant aralığında dinlenmek isteyebilir. Gram altın TL'de geniş bant aralığını takip etmeyi sürdüreceğim bu da 1780-1880. 1800 altındaki rakamlar alım fırsatı ancak elinde altın bulunduranlar satış için acele etmemeli.

"ONLARIN GAZINA GELMEYİN"

1880 lira görüldüğü zaman yoruma ihtiyaç var. O günkü riskleri tekrar gözden geçireceğiz. İki hafta önce düşüyor, yandık, mahvolduk diyenler var ya, onların gazına gelmeyin.

Ekim ayının ikinci haftasını bekleyin dedim size. 1840 lira görüldü, dinlenme zamanı. Bu seviyeleri bekle. Elinde malın var bekle. Alamadın, o zaman bekleyeceksin ama iki hafta önceki fiyattan alamayacaksın. Bir alım fırsatı yine doğacak. Zamanı gelince söyleyeceğim.

Ons gümüş 22.80 dolarda. Gümüşün gramı 21 lirada. 24 lira seviyesini beklemeye devam ediyorum. Elinde gümüş bulunduranlar acele etmemeli.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altın bugün 3.003,00 liradan alınıyor ve 3.047,00 liradan satılıyor.

Gram altın bugün 1.782,53 liradan alınıyor ve 1.782,74 liradan satılıyor.





