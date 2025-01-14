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  4. Cezalar birikince onun için de ceza yedi... Dev arama motoru Rusya'nın pençesi altında! Cezalar yağdıkça yağıyor ancak peşi sıra gelen mahkeme kararları durmuyor

Cezalar birikince onun için de ceza yedi... Dev arama motoru Rusya'nın pençesi altında! Cezalar yağdıkça yağıyor ancak peşi sıra gelen mahkeme kararları durmuyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.01.2025 17:02
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Rusya'da, daha önce verilen cezaları ödemediği gerekçesiyle Google'a 8 milyar ruble (yaklaşık 78 milyon dolar) ceza verildi. Google, 2020'den itibaren Rusya'daki bazı medya kanallarını engellediği için dava ediliyordu. 2022'de, 17 medya kuruluşu daha dava açtı. Mahkeme, YouTube'dan kaldırılan kanalların geri yüklenmesini ve her gün için ceza verilmesini kararlaştırdı. 4 yıl sonunda cezalar birikti.

Cezalar birikince onun için de ceza yedi... Dev arama motoru Rusya'nın pençesi altında! Cezalar yağdıkça yağıyor ancak peşi sıra gelen mahkeme kararları durmuyor

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Platformun daha önce verilen para cezalarını ödemediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 8 milyar ruble para cezası ödemesine hükmetti.

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SADECE GOOGLE DEĞİL...

Ülkede Google'ın yanı sıra Apple, X, Instagram ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

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DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

2020 yılından itibaren, Google, Rusya'daki hükümet yanlısı medya kuruluşlarından Tsargrad ve RIA FAN'ın YouTube kanallarını ABD yaptırımları nedeniyle engellediği gerekçesiyle davalarla karşı karşıya kalıyordu. 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının ardından 17 medya kuruluşu daha Google'a dava açtı. Rus mahkemesi, YouTube'dan kaldırılan bu kanalların geri yüklenmesini ve her gün için 100 bin Ruble ceza verilmesini kararlaştırdı. Bu cezalar zamanla birikerek haftalık olarak iki katına çıktı. 4 yıl süren davalar sonucunda büyük bir ceza birikti.

(AA)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ceza Google Rusya para
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