Cezalar birikince onun için de ceza yedi... Dev arama motoru Rusya'nın pençesi altında! Cezalar yağdıkça yağıyor ancak peşi sıra gelen mahkeme kararları durmuyor

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Platformun daha önce verilen para cezalarını ödemediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 8 milyar ruble para cezası ödemesine hükmetti.

SADECE GOOGLE DEĞİL...

Ülkede Google'ın yanı sıra Apple, X, Instagram ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

2020 yılından itibaren, Google, Rusya'daki hükümet yanlısı medya kuruluşlarından Tsargrad ve RIA FAN'ın YouTube kanallarını ABD yaptırımları nedeniyle engellediği gerekçesiyle davalarla karşı karşıya kalıyordu. 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının ardından 17 medya kuruluşu daha Google'a dava açtı. Rus mahkemesi, YouTube'dan kaldırılan bu kanalların geri yüklenmesini ve her gün için 100 bin Ruble ceza verilmesini kararlaştırdı. Bu cezalar zamanla birikerek haftalık olarak iki katına çıktı. 4 yıl süren davalar sonucunda büyük bir ceza birikti.

(AA)