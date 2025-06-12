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'Cezalar iptal edilebilir' Radarlar çok tartışılmıştı! Dikkat çeken çıkış geldi

Radarlar özellikle bayram tatilinin en çok konuşulan ve tartışılan konularından bir tanesi olmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 30 km'de bir radar olacağını duyurması sonrası konuyla alakalı çok sayıda yorum gelmiş, bazı vatandaşlar ise uygulamalara tepki göstermişti. Yapay zeka destekli "trafidar" da çokça tartışılan uygulamalardan olmuştu. Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil'den bununla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

'Cezalar iptal edilebilir' Radarlar çok tartışılmıştı! Dikkat çeken çıkış geldi
Hande Dağ

Radar konusu Kurban Bayramı'nın en çok konuşulan konularından bir tanesi olmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 kilometrede bir radar olacağını duyurmuştu. Sosyal medyada ise bazı vatandaşlar, yollardan görüntüler paylaşmış, bazıları da bu duruma tepki göstermişti.

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Yapay zeka destekli "trafidar" da araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıt türüne göre güzergahta yapılması gereken hız sınırını tespit ediyor. Belirlenen hız sınırını aşan araçlara da otomatik olarak ceza kesiyor. Yapay zeka destekli radar uygulamasıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

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Sözcü'de yer alan habere göre; Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Trafidar’ın standartlara uygunluğunu gösteren uluslararası teknik belgelerinin olmadığını bu nedenle cezaların mahkemelerce iptal edilebileceğini söyledi.

Hız cezalarında AB ülkelerinde olduğu gibi fotoğrafın da olması gerektiğini belirten Yeşil, bu cihazların emniyet kemeri ve telefonla konuşma cezalarının ön inceleme yapılmadan direkt sürücülere gönderilemeyeceğini bildirdi. Yeşil, şu bilgileri aktardı:

"Cihaz muhtemelen TSE standartlarına uyumlu üretilmiştir. Ancak o belge açıklanmadı. Üstelik bu tür cihazların IP sertifikası (toz, düşme, nem, sıcaklık değişikliklerine dayanıklığı), EMC sertifikası (Etraftaki cihazlardan etkilenmediği ya da etraftaki elektronik cihazları bozmadığı) ile yaydığı ışınların canlıları ve doğayı olumsuz etkilemediğini gösteren sertifikaları olması lazım. Bu belgeler, sertifikalar yoksa o cihazı kullanamazsınız"

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ceza radar
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