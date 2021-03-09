Chiliz Coin nedir? Chiliz Coin Galatasarayda!

Günden güne kripto paraların değeri artmaktadır. Bitcoin ile oldukça gündeme gelen kripto paralar birçok insanın araştırdığı bir konudur. Kripto paralar arasında yer alan Chiliz Coin (CHZ), e-spor, spor, eğlence gibi platformlarda kullanılan bir sanal para birimi olarak açıklanabilir. Peki Chiliz Coin nedir? İşte Chiliz Coin yorumları haberimizde…
Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token’i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imza attığı da biliniyor.
Şu an için Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Juventus, AS Roma ve Galatasaray ekipleri Chiliz ile anlaşan kulüpler arasında yer alıyor. Chiliz'in toplam 8.888.888.888 arzı bulunduğu biliniyor. Bunun %34'lük kısmı token satışı ve ön satış ile piyasaya sürüldü. Geri kalan %20'lik kısım kullanıcı tabanının rezervi olarak saklanırken %15 stratejik satın alımlar, %15 pazarlama işlemleri %7,5 çekirdek yatırımcılar, %5 ekip ve %3 ise danışmanlık kurulu için ayrılmış durumda.
Chiliz Coin, Binance üzerinde yer alsa da projenin ortaklık imzaladığı takımların kripto paralarının Socios borsasında yer aldığı biliniyor. Chiliz ekibinin temel amacı ise yüzlerce takımın kripto paralarının tek bir platformda toplanması.
Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunuyor.
CHZ Coin hakkında çok fazla yorum mevcut. Chiliz, Galatasaray ile yaptığı ortaklıkla sesini duyursa da daha önce Juventus ile yapılan anlaşma projenin dünya çapında dikkat çekmesini sağlamıştı. Kripto para dünyasında her şeyin pazarlama ve kullanım alanına bağlı olduğu düşünülecek olursa, CHZ ilerleyen yıllarda değer kazanmaya devam edebilir gibi duruyor.
CHZ coin fiyat tahmini yapmak zor olsa da bunun kullanım alanına sahip her kripto para projesi gibi üst sıralara çıkacağı düşünülüyor. Chiliz coin yorumlarına aslında e-spor alanında yapılacak olan girişimler ile bunun değerinin daha da artacak olması eklenebilir. Eğer CHZ ekibi e-spor alanında da önemli ortaklıklara imza atarsa çağa ayak uydurmuş olacaktır.
Socios’un kripto para birimi Chiliz (CHZ), üst üste tüm zamanların rekorunu tazelemeyi başardı. Son 24 saat içerisinde %61, son 7 gün içerisinde %144, son 14 gün içerisinde %245 ve son 30 gün içerisinde %463 yükseliş elde eden CHZ, şu an tüm zamanların rekorunun keyfini çıkartıyor.
CoinmarketCap verilerine göre CHZ fiyatı bugün 0,14 dolara kadar ulaştı ve o seviyeden yaklaşık %13 geride. CHZ fiyatını bu seviyeye çeken temel sebep ise Chiliz ekosisteminin her geçen gün büyümesi ve yeni takımlarla anlaşmalar imzalanması.
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