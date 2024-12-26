CHP'li belediyelerde net asgari ücret belli oldu! 'Bu rakamın altında teklifle gitmeyin' talimatı

Yeni asgari ücret 22 bin 104 olarak açıklandı. Uzun süredir tartışılan ve konuşulan asgari ücret rakamı belli olurken yüzde 30'luk zammın yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Halk TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, kendilerinin asgari ücretin en az 30 bin lira olmasına yönelik kampanya yürüttüklerini hatırlattı.

"BU YANLIŞI YAPMAYACAĞINA İNANIYORDUM"

Özel, "Ben Erdoğan'ın sahayı okuyacağına, anketlere bakacağına ve bu yanlışı yapmayacağına inanıyordum artık. Yani ben 25-30 bin lira arası bir şey belirleneceğini, bizim önerimizdekine benzer bir şekilde biraz daha işverene SGK'li başına bir destekleme yapmak suretiyle bu işi çözeceklerini, bir noktaya getireceklerini düşünüyordum. Çünkü gerçekten çok kötü durumda insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni asgari ücret sonrası CHP'nin izleyeceği yol haritasının ne olacağına dair soru üzerine Özel, saat 10.30'da CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yaptıklarını ve burada aldıkları karar doğrultusunda saat 14.00'te CHP Grubu'nun TBMM'ye gitmediğini anımsattı.

İŞÇİLERE "ÖRGÜTLENİN" ÇAĞRISI

Türkiye'deki işçilerin sadece yüzde 15'inin sendikalı olduğunu belirten Özel, tüm işçileri sendikal örgütlenmeye davet etti.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret ettiğini, DİSK yönetimi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Özel, geçmişte bir araya gelemeyen 3 konfederasyonun, yeni asgari ücret hakkında aynı fikirde buluşmaları ve kararlılıklarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel, TÜRK-İŞ'in, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısına katılmamasının ve komisyonun yapısı değişmemesi halinde bundan sonra da katılmayacağını açıklamasının kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yeni bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu kanun teklifini sendikalarla, bütün muhalefet partileriyle birlikte olgunlaştırıp iktidarın önüne koymak lazım. Gelecek sene iktidar kim olur bilinmez, ama iktidarın kim olduğundan bağımsız işçinin hakkını, hukukunu gözeten bir teklifi mutlaka koymak lazım. Biz kendi adımıza verdiğimiz kararlardan bir tanesi, genel merkezler düzeyinde sendikalarla ve yerelde bütün sendikalar ve STK'lerle hızlı bir teması bugün başlattık."

Yeni asgari ücret karşısında öfkelenmemenin mümkün olmadığını ifade eden Özel, "Yarından itibaren bütün örgütlerimiz 973 ilçede sokağa çıkacaklar. Milletvekillerimiz cumartesi gününden sonra hem seçim bölgelerinde hem bütün Türkiye'ye yayılacaklar, çalışacaklar." dedi.

Özel, miting yapacak sendikalara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarına dikkati çekerek, "Aldığımız en önemli karar şudur, 2025'in bir geçim yılı olmayacağı belli. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, onu bir seçim yılı olarak tanımlıyoruz. (Seçimi) zorlayacağız." diye konuştu.

Parti olarak, normal bütçenin yanında bir de seçim bütçesi hazırladıklarını ve bunu 27 Aralık Cuma günü Parti Meclisi (PM) toplantısında oylayacaklarını bildiren Özel, "Ocak ayının ilk yarısında sendikalarla yüz yüze birtakım görüşmeleri yaptıktan sonra kendimiz emek şehirlerinden başlayarak, bu sıralama açısından değil ama işte Kocaeli, Gaziantep, Denizli, Bursa, Manisa, elbette İstanbul, Ankara ama böyle emeğin yoğun olduğu kentlerden başlayarak asgari ücrete tepki ve emekçilerle ve elbette emeklilerle birlikte 'Geçinemiyoruz, geçim yoksa seçim var' sloganıyla bu çerçeve üzerinde yoğun bir kampanyayı başlatacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET

CHP'li belediyelere, "Toplu iş sözleşmelerinde işçiye 30 bin liranın altında teklifle gitmeyin" talimatı verdiklerini vurgulayan Özel, CHP'li belediyeler açısından net asgari ücreti 30 bin lira olarak belirlediklerini söyledi. (AA)