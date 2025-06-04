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CHP'li isimden 'elektrik faturası zammı' paylaşımı! 'Faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verildi! Fatura tutarlarının iadesini alabilirsiniz'

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, elektrik faturasına dair paylaşımında "AK Parti’nin 1 Şubat 2025’ten itibaren konutların elektrik faturalarına yaptığı devasa zamla ilgili Tüketici Hakem Heyetlerine itiraz edilmesi çağrısında bulunmuştuk. Sonuç; AK Parti’nin devasa elektrik faturası zammı Tüketici Hakem Heyeti tarafından ayıplı bulundu! Ayıplı zam tutarının başvuru sahibi vatandaşa faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verildi. Bireysel başvuru yapılarak fahiş fatura zamlarının iptal edilmesinin yolu

CHP'li isimden 'elektrik faturası zammı' paylaşımı! 'Faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verildi! Fatura tutarlarının iadesini alabilirsiniz'
Hande Dağ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından elektrik faturaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Yavuzyılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm vatandaşlarımıza müjde! Mücadelemiz sonuç verdi.

AK Parti’nin 1 Şubat 2025’ten itibaren konutların elektrik faturalarına yaptığı devasa zamla ilgili Tüketici Hakem Heyetlerine itiraz edilmesi çağrısında bulunmuştuk. Kamuoyuyla bir itiraz dilekçesi örneği paylaşmıştık.

Sonuç

AK Parti’nin devasa elektrik faturası zammı Tüketici Hakem Heyeti tarafından ayıplı bulundu! Ayıplı zam tutarının başvuru sahibi vatandaşa faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verildi. Bireysel başvuru yapılarak fahiş fatura zamlarının iptal edilmesinin yolu açıldı.

Ne olmuştu?

2024’de elektrik kullanımı 5.000 kWh’ı geçen konut abonelerinin, 2025’den itibaren faturalarına %96 zam yapılmıştı.

Ancak zammın hangi tüketim miktarları için konutlara yapılacağı konusundaki bilgilendirme vatandaşa 7 Kasım 2024 tarihinde ilan edilmişti. Yani bilgilendirme, vatandaşın elektrik tüketim miktarlarıyla ilgili tedbir alması mümkün olamayacak şekilde geç yapılmıştı. AK Parti vatandaşı bilerek ve isteyerek zam tuzağına düşürmüştü!

Bu soyguna itiraz ettik! Paylaştığımız, Elektrik Mühendisleri Odası’nın hazırladığı dilekçeyle; 22 Mart 2025’de bir vatandaşımız Mersin’de konuyla ilgili bir itiraz başvurusu yaptı. Ardından Tüketici Hakem Heyeti kararını verdi. AK Parti’nin yaptığı elektik zammını ayıplı buldu! Ayıplı zam tutarı olan 2.305 TL’nin yasal faiziyle birlikte vatandaşa geri ödenmesine karar verdi.

Zamdan mağdur olan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum! Burada paylaştığım dilekçe örneği ve yüksek gelen elektrik faturalarınızla birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yolla haksız tahsil edilen fatura tutarlarının iadesini alabilirsiniz. Hakkımızı arayalım, itiraz hakkımızı kullanalım!"

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Yavuzyılmaz Zam Elektrik faturası elektrik faturaları
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