CHP’li vekilden elektriğe ‘gizli zam’ iddiası! “45 milyon vatandaş etkilenecek”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından “gizli elektrik zammından” 45 milyon vatandaşın etkileneceğini iddia etti. Yavuzyılmaz’ın iddiasına göre; apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, %130’a varan oranlarda zam geliyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, EPDK'nın aldığı son kararların ardından 45 Milyon vatandaşın etkileneceğini iddia ettiği elektriğe gizli zammın detaylarını anlattı.

Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"45 Milyon vatandaşa gizli elektrik zammı!

Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, %130’a varan oranlarda zam geliyor.

Apartman aidatlarının içindeki ortak tüketimdeki elektrik faturasına yapılacak toplam zam oranı;

Binadaki dairelere bölüştürüldüğünde, kimi binalarda daire başına %10, %15, %20 oranında gizli zam yapılması demek.

Peki nasıl?

EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere;

Apartman, kooperatif ve siteler, 2025 yılı toplamında ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı 3 bin kilovatsaati aşarsa, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8.000 TL’yi geçerse, ortak elektrik sayaçları devasa bir zamla karşılaşacak.

Zamdan etkilenecek hane sayısı:
15 Milyon

Zamdan etkilenecek kişi sayısı:
45 Milyon

Sonuç

AK Parti’nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak!"

