FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

CHP lideri Özel boykot çağrısında bulunmuştu: EspressoLab'ın zararı ortaya çıktı! 2 ayda...

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı süreçte CHP tarafından boykot edilen EspressoLab'ın değer kaybı ortaya çıktı. Şirket sahibi Esat Kocadağ'ın açıklamasına göre, EspressLab iki ay içerisinde yüzde 22 ciro kaybına uğradı.

CHP lideri Özel boykot çağrısında bulunmuştu: EspressoLab'ın zararı ortaya çıktı! 2 ayda...
Doğukan Akbayır

İmamoğlu'nun tutuklanması sürecinde CHP lideri Özgür Özel tarafından boykot çağrısı yapılan EspressoLab'ın kaybı ortaya çıktı. Şirket sahibi Kocadağ EspressoLab'ın yaşadığı değer kaybıyla ilgili Patronlar Dünyası'na konuştu.

Screenshot_4

BOYKOT HAREKETİNİ 'ETKİLİ' BULDU

Kendilerine yönelik başlatılan boykot hareketinin oldukça etkili olduğunu belirten Kocadağ, 19 Mart'tan bu yana cirolarının yüzde 22 oranında düştüğünü açıkladı.

AK PARTİLİ MİSİNİZ SORUSUNA YANIT VERDİ

Esat Kocadağ “AK Partili misiniz” sorusuna da şu sözler yanıt verdi:

"Ben AK Partili falan değilim. Liberal demokratım. Ben, Besim Tibuk'çuyum. Hatta o kadar fanatiğim ki, lakabım Hazreti Besim Tibuk kaldı. Ama bu süreçte hiçbir desteklerini göremedim, o yüzden biraz soğudum."

Kaynak: Patronlar Dünyası

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında '4500 TL ve üzeri' için 'Daha hızlı görebiliriz' yorumuGram altında '4500 TL ve üzeri' için 'Daha hızlı görebiliriz' yorumu
Uzman isim 'Vize sorunu yüzünden arayışa girdiler' diyerek açıkladıUzman isim 'Vize sorunu yüzünden arayışa girdiler' diyerek açıkladı

Anahtar Kelimeler:
EspressoLab
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Gram altında '4500 TL ve üzeri' için 'Daha hızlı görebiliriz' yorumu

Gram altında '4500 TL ve üzeri' için 'Daha hızlı görebiliriz' yorumu

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

Bu çiçeğe dokunan yanıyor: Koparmanın bedeli yarım milyon lira!

Bu çiçeğe dokunan yanıyor: Koparmanın bedeli yarım milyon lira!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.