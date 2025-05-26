CHP lideri Özel boykot çağrısında bulunmuştu: EspressoLab'ın zararı ortaya çıktı! 2 ayda...

İmamoğlu'nun tutuklanması sürecinde CHP lideri Özgür Özel tarafından boykot çağrısı yapılan EspressoLab'ın kaybı ortaya çıktı. Şirket sahibi Kocadağ EspressoLab'ın yaşadığı değer kaybıyla ilgili Patronlar Dünyası'na konuştu.

BOYKOT HAREKETİNİ 'ETKİLİ' BULDU

Kendilerine yönelik başlatılan boykot hareketinin oldukça etkili olduğunu belirten Kocadağ, 19 Mart'tan bu yana cirolarının yüzde 22 oranında düştüğünü açıkladı.

AK PARTİLİ MİSİNİZ SORUSUNA YANIT VERDİ

Esat Kocadağ “AK Partili misiniz” sorusuna da şu sözler yanıt verdi:

"Ben AK Partili falan değilim. Liberal demokratım. Ben, Besim Tibuk'çuyum. Hatta o kadar fanatiğim ki, lakabım Hazreti Besim Tibuk kaldı. Ama bu süreçte hiçbir desteklerini göremedim, o yüzden biraz soğudum."

Kaynak: Patronlar Dünyası