CHP'nin İstanbul kongresi sonrası çarpıcı iddia! 5 milyar dolar satıldı

Mahkemenin CHP'deki bazı atamaları iptal ederek yerlerine kayyum atamasını yankıları sürüyor. Dile getirilen iddiaya göre, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından devlet bankaları TL’yi savunmak için 5 milyar dolar sattı. Satışların çoğunun salı günü gerçekleştiği belirtildi.

Mustafa Fidan

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, ana muhalefet partisi CHP’deki bazı atamaları iptal ederek yerlerine kayyum atadı. Bu karar sonrası piyasada siyasi tansiyon yükseldi ve lirada sert satışlar görüldü.

BANKALAR 5 MİLYAR DOLAR SATARAK LİRAYI SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Bloomberg’in haberine göre, Türk devlet bankaları, salı ve çarşamba günleri toplamda yaklaşık 5 milyar dolar satarak lirayı savunmaya çalıştı. Çoğu satış salı günü gerçekleşti.

Merkez Bankası konuyla ilgili yorum yapmazken, devlet bankalarının döviz piyasasına sık sık müdahale ettiği biliniyor.

PİYASADA HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI

Lira, çarşamba günü 41,16 seviyesinde kapandı ve dolar karşısında kapanış bazında rekor düşük seviyeye geriledi.

BIST-100 endeksi salı günü yüzde 3,57 düşerken, saat 17.10 itibarıyla yüzde 1,7 değer kaybında hareket ediyor.

İki yıllık devlet tahvili getirileri 76 baz puan artarak yüzde 40,73’e çıktı. Tahvil piyasasındaki yükseliş, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle hızlandı.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,16
41,17
% 0.06
20:08
Euro
48,09
48,11
% 0.35
20:08
İngiliz Sterlini
55,41
55,44
% 0.47
20:08
Avustralya Doları
26,97
26,98
% 0.54
20:08
İsviçre Frangı
51,23
51,25
% 0.22
20:08
Rus Rublesi
0,50
0,51
% -0.59
17:34
Çin Yuanı
5,76
5,76
% -0.01
19:00
İsveç Kronu
4,37
4,37
% 0.52
20:08
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası CHP banka kayyum dolar
