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CIAT ve ALDAĞ A.Ş.’den dev iş birliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin öncü iklimlendirme şirketlerinden ALDAĞ A.Ş., iklimlendirme sektörünün dünya çapındaki en önemli oyuncularından biri olan CIAT ile başladığı iş birliğini duyurmak üzere 28 Ocak 2020 tarihinde Çırağan Sarayı’nda bir lansman toplantısı gerçekleştirdi.Pek çok sektör temsilcisi, ALDAĞ ve CIAT iş ortaklarının ilgi gösterdiği toplantı, ALDAĞ A.Ş.

Türkiye’nin öncü iklimlendirme şirketlerinden ALDAĞ A.Ş., iklimlendirme sektörünün dünya çapındaki en önemli oyuncularından biri olan CIAT ile başladığı iş birliğini duyurmak üzere 28 Ocak 2020 tarihinde Çırağan Sarayı’nda bir lansman toplantısı gerçekleştirdi.
Pek çok sektör temsilcisi, ALDAĞ ve CIAT iş ortaklarının ilgi gösterdiği toplantı, ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Dağoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Tüm sektör ve medya mensuplarını bu güzel hadise vesilesiyle burada ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ticari iklimlendirme alanında dünyanın en büyük şirketi olan CIAT, 19 milyar dolar cirosuyla iklimlendirmeden soğutmaya, yangın ve güvenlikten otomasyona kadar çok geniş bir ağa sahip bir grubun parçası. CIAT’ın gücü ve bize duyduğu güven ile ALDAĞ A.Ş. olarak yıllar boyunca üzerine koyarak elde ettiğimiz saygın imajımız bir araya geldiğinde ortaya çıkacak sinerjinin nelere vesile olacağını hepimiz göreceğiz. ALDAĞ A.Ş., her zaman saygın ve güvenilir bir şirketti, tek eksiği değişimi tetikleyecek olan dinamizmdi. Üç sene önce şirketin yönetimini devralmamla beraber şirkette bir değişim ve dönüşüm süreci başladı. Nitekim bugün burada imzalayacağımız bu anlaşma bu sürecin meyvelerinden bir tanesi.”
Dağoğlu, “ALDAŞ A.Ş.’nin gelecekteki büyüme ve kalkınma stratejisinde sürdürülebilirlik kavramı önemli bir yer tutuyor. Sürdürülebilirlik kavramı ise bugün üç ana unsurdan oluşuyor bu üç unsuru; enerji verimliliği, çevre duyarlılığı ve dijitalleşme olarak sıralamak mümkün. Tüm gelişim stratejimizi, bu üç unsura dayanarak ve değer oluşturarak belirliyoruz. Fiyata dayalı, nitelikten uzak bir büyüme stratejisini asla benimsemedik ve benimsemiyoruz. Nitekim CIAT’ın kurum kültürü ve yönetim anlayışı bizim bu büyüme stratejimizle paralellik gösterdiği için bugün bu ortaklığın imzasını atıyoruz. Bu anlaşma sadece bir iş ortaklığı imza töreni değil, bir iş ortaklığı tanımından çok daha fazla anlamlar ihtiva ediyor. Bunlara yakın zamanda tüm sektör şahit olacak” diye konuştu.
“Sistem satışlarında çok daha iyi bir yere geleceğiz”
Dağoğlu, CIAT ile görüşmeye başladıkları ilk günden itibaren aralarında bir kan uyuşması olduğunu belirterek, “Dile kolay 18 aydır görüşme halindeyiz. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için sabırla çalıştık. Çünkü birbirimize ve anlaşma sonucunda başarılı olacağımıza inancımız tamdı. Dolayısıyla bu sadece sürece inanmış olmanın bir karşılığı değil, aynı zamanda ne kadar titiz olduğumuzun, bu yapılanmanın başarılı olmasında ne kadar hassas ve istekli olduğumuzun da bir göstergesi. Bu iş birliği, sadece firmamız için değil tüm sektör için tarihi bir dönüm noktası. CIAT Türkiye bugüne kadar Türkiye’de önem verdiği ürün gruplarında çok iyi bir pozisyondaydı. ALDAĞ A.Ş. olarak lokomotif ürünümüz, klima santrali. ALDAĞ A.Ş.’nin klima santrali tarafındaki, CIAT’ın soğutma gruplarındaki gücü bir araya geldiğinde ortaya çıkacak sinerjiyle sistem satışlarında çok daha iyi bir yere geleceğiz” dedi.
Türkiye’nin ekonomik açıdan parlak günler yaşamadığına da değinen Dağoğlu, “Az da olsa büyümeyle girdiğimiz 2020 yılında, geçen seneden farklı bir tabloyla karşılaşmayacağız. Her şeyden önce küresel şartlar sektör firmalarını yıllar evvelki büyümelerden alıkoyuyor. Bunu bilerek hareket ediyoruz. Türkiye’deki bu konjonktüre rağmen CIAT, bugüne kadar olduğu gibi Türkiye’nin geleceğine güvendi ve Türkiye’deki varlığını genişletme kararı aldı. Böylesi bürokratik, büyük ve geniş çaplı bir şirket için çok ciddi bir karar. Halihazırda giden bir yapıyı başka bir şirketin operasyonuyla birleştirmek gerçekten önemli bir aksiyon. Bu CIAT’ın ALDAĞ A.Ş.’ye ve daha da önemlisi Türkiye’nin geleceğine ne derecede güvendiğini gösteriyor. Bize ve ülkemize duydukları güvenden dolayı CIAT Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.
Bu anlaşmanın fikir babasının ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Stavros Tsavalos olduğunu sözlerine ekleyen Dağoğlu, “İklimlendirme sektörünün global firmalarında çok önemli görevler üstlenmiş Stavros Tsavalos bize bu fikirle geldi ve biz de Stavros’un bu düşüncesiyle çalışmalarımıza başladık. 18 aylık zorlu bir süreci başarıyla tamamladık ve bundan sonra yeni bir dönem başlayacak. Üç yıl evvel şirketin yönetimini devraldığımda ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ demiştim, öyle de oldu. Yapacağım dediğim her şeyi yaptım. İçinde yaşadığımız değişim süreci sadece ALDAĞ A.Ş.’nin değişim süreci değil, sektörün değişim süreci. Çünkü Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Ben müspet ilime inanmış bir insanım dolayısıyla benim inancıma göre değiştirilemeyecek tek şey değişimdir. Değişim risk taşır ama değişmemek daha büyük bir risktir çünkü sonucu kesindir. Eski Bir söz var su akar yolunu bulur. Nasıl akan suyun yönünü değiştiremeyeceksek bu ortaklığın da ivmesini yavaşlatmak, değiştirmek mümkün değildir” diye konuştu.
ALDAĞ A.Ş. ve CIAT ortaklığı bir başarı hikâyesi olacak
Rebii Dağoğlu, CIAT’ın hak ettiği değeri görmesi gerektiğini belirterek, “CIAT, alanında dünyanın en iyi firması. Eğer bunu anlatamıyorsak, sorun bizdedir. CIAT’taki satış ve satış sonrası ekibinin çok büyük bir kısmını bünyemize aldık. Son dönemde farklı firmalardan o kadar farklı isimler geldi ki, ALDAĞ A.Ş. çok kültürlü bir yapıya dönüştü. Biz bu çok kültürlü yapıyı yönetmeyi öğrendik. Dolayısıyla her gelen yeni kişi, gelmiş olduğu kurumdan bir şeyler getiriyor ve geldiği kurumun kültüründen de bir şeyler alıyor. Bunun sonucunda ortak kurum kültürü oluşuyor. Sektör dinamiklerini değiştirecek ALDAĞ- CIAT ortaklığı, kültürel birleşmeyi beraberinde getirecek, bir başarı hikâyesi olacak. Bu ortaklık, sektörümüz ve ekonomimiz için büyük değer oluşturacak” dedi ve sözü ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Stavros Tsavalos’a bıraktı.
Tsavalos, “Bugün İcra Kurulu Üyesi Olduğum ALDAĞ A.Ş. ye 2016’da danışman olarak geldim. O zamanlardan bu zamana şirket büyük değişim gösterdi. Öncelikle çok güzel bir fabrika kurdu. CIAT ile kurulan bu ortaklık da ALDAĞ A.Ş.’nin gelişiminin bir göstergesi. Rol alacağımız Pazar sadece Türkiye pazarı değil, dünya pazarı, çözümler pazarı. CIAT da bir çözüm şirketi. ALDAĞ A.Ş.’nin de bu çözümleri üretmek ve sunmak için avantajları var. Biz ürün değil, çözüm üretiyoruz. Dünyada da trent bu yönde ilerliyor. Önümüzdeki dönemde pazarın çok güçlü olmayacağı aşikâr ama temel noktaları gözden kaçırmamalıyız. ALDAĞ A.Ş., büyüme stratejisinde çözüm üretmeye ve değer oluşturmaya odaklanıyor. Dolayısıyla bu ortaklığın da büyüyeceğine inancım tam” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Tsavalos’un ardından CIAT Başkanı Didier Genois ise, “İmzaladığımız bu iş ortaklığı anlaşması, CIAT’ın ALDAĞ A.Ş. ile Türkiye’deki varlığını güçlendirecek. Aldağ’ı çok uzun süre inceledik ve gözlemledik. Bizim için bu pazardaki en doğru ortak olacağına kara verdik. Bu ortaklığa ve ALDAĞ A.Ş.’ye güveniyoruz. Çünkü doğru kişilerin doğru çözümler üretmesini istiyoruz. Bugün burada adım attığımız ortaklık, ilişkimizin başlangıcı. Önümüzdeki dönemde artacak ürün ve sistem çeşitliliği ile mühendislik bilgi ve birikimimizin birleşmesi, ilişkimizin uzun soluklu olmasını sağlayacaktır” dedi. Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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