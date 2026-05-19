Emekli ve memur zammı için yeni tahmin: İşte en düşük maaşlar

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammı için zamda belirleyici olacak Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyonu netleşti. Zammın kesinleşmesi için geriye iki aylık enflasyon verisi kaldı. Temmuz ayı adım adım yaklaşırken tahminler de şekillenmeye devam ediyor. Peki, emekli ne kadar zam alacak? Emekli maaşı zam tahminleri neler? İşte detaylar...

"4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 14.64 OLARAK KESİNLEŞTİ"

A Para yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Tahminlerden kastımız aslında Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçlar ki netice itibarıyla hem ekonomistlerin görüşlerini de yansıtıyor hem de geçtiğimiz dönemlerde yapılan anketlere baktığımız zaman örtüşen de sonuçlar ortaya çıkıyor. Merkez Bankası yılında ikinci enflasyon raporunu açıkladı geçtiğimiz haftalarda. Orada da yıl sonu enflasyon hedeflerini revize etti. Yüzde 26'ya revize etti, %18'di orta vadeli programda. Dolayısıyla bu yeni revize ile birlikte tahminler de yükselmiş oldu. Biz 6 aylık enflasyonu işte %17 civarında tahmin ediyorduk ama şimdi yukarı doğru revize edilen bir enflasyon tahmini var. Dolayısıyla 19'a yaklaşmış oldu. Tabii savaşın getirdiği enflasyonist baskı da var netice itibarıyla. O yüzden de enflasyonda, özellikle Mart enflasyonuna baktığımız zaman %4'ün üzerinde bir enflasyonu karşılamıştık. 4 aylık enflasyon %14.64 olarak kesinleşti ve bu SSK, Bağ-Kur emeklisinin Mayıs ve Haziran enflasyonları sıfır çıksa bile alacağı artışı gösteriyor. Bir kere bu kesinleşti ve garanti durumda, cepte diyebiliriz.

"ENFLASYON İÇİN TAHMİNLER BU YÖNDE"

Şimdi tahminlere bir bakalım. Mayıs enflasyon tahmini yani herkesin tahmini farklı ama ortalamalarını aldığın zaman 1.89'luk bir Mayıs enflasyonu. Yine Haziran'da biraz daha düşmesi beklenen %1.52'lik bir Haziran enflasyonu var. Öyle gözüküyor ki hem Mayıs hem Haziran %2'nin altında 2 civarında bir enflasyon gelecek gibi görünüyor. Tahminler bu yönde.

"EN YÜKSEK ÇIKTIĞINI DÜŞÜNSEN BİLE..."

Buradan hesapladığın zaman ilk 6 aylık enflasyon %14,64 ile birlikte %18.58 çıkıyor. Yani bu tahminlere baktığın zaman. Öyle gözüküyor ki 18-19 aralığında yani en yüksek çıktığını düşünsen bile %19 civarında bir 6 aylık enflasyon gelecek. Bu ne demek? Biz bu tahmin ve hesap üzerinden gidersek SSK ve Bağ-Kur'lunun zam oranı %18.58 olmuş oluyor. Çünkü 6 aylık enflasyon kadar artış yapılıyor. Enflasyon artışı yapılıyor aslında SSK ve Bağ-Kur emeklisine.

'4 PUANLIK FARK' VURGUSU

Memur emeklisi ve memurlar açısından da bir ocak'ta aldıkları artışın üzerinde oluşan enflasyon ekleniyor. Bu da 6.83 puanlık bir enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla toplu sözleşme artışıyla birlikte %14.31'de onların artışı oluyor. Hep onu konuşuyorduk. 5-6 puanlık bir fark oluşacak demiştik. Hani SSK Bağ-Kur'uyla memurlar ve memur emeklileri arasında, 6,5 puanlık bir fark oluşmuştu Ocak'ta, şimdi bu hesaba göre de işte aşağı yukarı 4 puanlık bir fark oluşmuş oldu.

'REFAH PAYI' DETAYI

Bu kapanır mı? Zaman zaman bunu konuştuk. Temmuz'da belli olacak, Haziran enflasyonu açıklandıktan sonra. Belki bir eşitleme söz konusu olabilir. Belki burada memur ve memur emeklisi lehine bir refah payı eklenmesi söz konusu olabilir. Her iki kesime refah payı eklenmesi söz konusu olup atıyorum %20'ye 25'lere çıkartılabilir ya da hiç dokunulmaz, Ocak ayında olduğu gibi, bu şekliyle uygulanır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI, EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Bu şekliyle uygulandığını düşündüğün zaman SSK Bağ-Kur'un taban aylığı 20.000 TL. Onu mesela geçtiğimiz dönem Ocak ayında 20.000 liraya çıkartılırken yapılan artışın üzerinde bir artış yapılmıştı. Burada da yapılabilir ama bu artış oranı yani 18.58 eklediğin zaman 23.716 lira ortaya çıkıyor. Memur maaşı en az 70.746 lira oluyor. 70.000 lirayı geçecek. O öyle gözüküyor ki en düşük memur maaşı 70.000 lirayı geçecek. En düşük memur emeklisi maaşı da 31.000 lirayı geçmiş olacak. Bu oranlarda enflasyon çıkarsa. 2 aylık veri var. Bu 2 aylık verinin ne geleceği aşağı yukarı tahmin edilse de ondan sonra hükümetin alacağı kararları bilmiyoruz. Dediğim gibi bir refah payı eklenmesi söz konusu olabilir veya bu şekliyle de bırakılabilir"