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Cibuti'nin para birimi nedir? Cibuti'nin para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:26
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Cibuti ülkesi, kuzeydoğu Afrika bölgesinde yer alan bir ülke olarak öne çıkar. Ülke, Umman Denizi'ne bağlı olan, Kızıldeniz ve Aden Körfezi kıyı kesimlerinde yer alır. Cibuti’nin komşuları Etiyopya, Eritre ve Somali ülkeleri olarak sıralanır. Ülke, Büyük Rift Vadisi adı verilen bölgenin üzerinde yer alır. Cibuti ülkesi hakkında merak edilen detaylardan biri de hangi para birimini kullandığıdır. Peki, Cibuti’nin para birimi nedir?

Cibuti'nin para birimi nedir? Cibuti'nin para biriminin kodu ve sembolü

Cibuti ülkesinin başkenti, ülkenin adıyla aynı olarak Cibuti şehridir. Cibuti, ülke nüfusun büyük bir bölümünün başkentte veya başkente yakın konumlarda yaşaması sebebiyle kısmen şehir devleti olarak nitelenebilir. Ülkedeki resmi diller Arapça ve sömürge döneminden dolayı Fransızca olarak kabul edilmiştir. Bunun haricinde Afar ve Somali dilleri de yaygın olarak konuşulan dillerdir. Ama ülkede siyasi olarak hedefleri olan kişilerin akıcı bir şekilde Fransızca bilmeleri beklenmektedir. Ülkeler ve ekonomi hakkında araştırma yapan kişilerin merak ettiği konulardan biri de Cibuti resmi para birimidir.

Cibuti’nin para birimi nedir?

Cibuti hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konulardan biri olarak ülkenin resmi para birimi Cibuti frangı olarak bilinmektedir. Cibuti Frangı, Cibuti resmi para birimi olarak kabul edilmiştir. Cibuti frangının para piyasalarındaki kısaltması DJF şeklinde geçmektedir. Ülkede geçerli olan en küçük Cibuti para birimine Centime adı verilir. Cibuti frangı, Cibuti Merkez Bankası tarafından üretilir ve kontrol edilir. Frangın madeni paraları; 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 Fdj, Kağıt paraları ise 1000, 2000, 5000, 10,000 Fdj şeklinde kullanıma sunulmuştur.

Cibuti, bankacılık işlemleri ve ekonomi yasaları daha az kısıtlayıcı olduğu için bölgede sıklıkla tercih edilen bir yatırım merkezidir. Ülke ekonomisinin büyük bir bölümü ise hizmet sektörüne dayanır. Bununla beraber ülkede yabancı ülkelerin üslerinin bulunması da ek gelir kaynaklarından birisi olarak bilinmektedir.

Cibuti'de iklim sorunları yaşandığından tarım faaliyetlerinin işleyişi oldukça kısıtlıdır. Bu yüzden ülkenin gıda ihtiyacı çoğu zaman ithal edilerek karşılanır. Cibuti’de insanların çoğu başkentte yaşamaktadır. Kentlerde yaşayan insanların büyük bir kısmı da hizmet sektöründe çalışmaktadır. Kırsal bölgelerde yaşayanların gelir kaynağı ise hayvancılıktır. Bunların haricinde ülkedeki yaygın bir geçim kaynağı ise ticarettir.

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