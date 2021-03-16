Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

6 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan mazot, gübre ve tarımsal destek ödemelerindeki artış, yürürlüğe girdi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen bu müjde, çiftçileri sevindirdi. 2021 senesinde tarımsal destek ödemelerine yaklaşık 377 milyon Türk Lirası ödenek ayrıldı.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot gübre desteği, çiftçilere, T. C. kimlik numarasının son hanesine göre verilmeye başlanacak.

T. C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 olan çiftçiler mazot gübre ödemelerini 5 Mart 2021 saat 18.00 itibariyle almaya; T. C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise bu tarihten tam 1 hafta sonra yani 12 Mart 2021 tarihi saat 18.00'dan itibaren mazot gübre desteklerini almaya başladı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Çiftçi destek ödemeleri de tıpkı mazot gübre desteğinde olduğu gibi 5 Mart 2021 tarihinde ödenmeye başlandı. T. C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 olan çiftçiler, çiftçi destek ödemelerini 5 Mart 2021 saat 18.00 itibariyle; T. C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 12 Mart 2021 tarihi saat 18.00'dan itibaren çiftçi desteklerini almaya başladı.