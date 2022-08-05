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Çiftçi isyanda! 190 bin liraydı... Traktör fiyatları 1 milyon lirayı geçti

05.08.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, memleketinde çiftçiler ilse bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Traktör ve ekipman fiyatlarından şikayet eden çiftçiler, 190 bin liraya alınan traktörün şu anda 1 milyon lirayı geçtiğini ifade etti. Ekipmanlarla ilgili de konuşan vatandaşlar 7-8 bin liralık ürünlerin şu anda 70 bin liraya yaklaştığını ifade etti.

Çiftçi isyanda! 190 bin liraydı... Traktör fiyatları 1 milyon lirayı geçti

Hayat pahalılığı her vatandaşın olduğu gibi çiftçilerin de cebini yakıyor. Mazot, gübre ve elektrik gibi üretim maliyetlerinin yanı sıra vatandaş, traktör ve ekipman fiyatlarından da şikayetçi. 190 bin liralık traktörün şu anda 1 milyon lira olduğunu ifade eden çiftçiler, ekipmanların da fiyatlarının bir hayli yükseldiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de çiftçiler ile bir araya gelerek sorunları ve taleplerini dinledi. Çiftçilerin üretim maliyetlerindeki en önemli kalemlerin gübre, ilaç, tohum, sulama suyu, elektrik faturası ve mazot olduğunu ifade eden Gürer, bunun yanında traktöre ekipmanlara da ihtiyaç olduğunu söyledi.

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TRAKTÖR FİYATI MİLYON LİRAYI GEÇTİ

Konuyla ilgili konuşan bir çiftçi, “2020 yılında 90 beygir traktörü 190 bin liraya aldım. Şu an 1 milyon 100 bin lira falan diyorlar aynı traktörün sıfırına. Alamayacağız. Ekipmanlar, en kötü pulluk hatırladığım kadarıyla 7-8 bin lira civarıydı. Şu anda 60-70 bin lira civarı” diye yanıt verdi.

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