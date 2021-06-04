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Çiftçilerin borçları ertelendi mi? 2021 çiftçi borçları ertelendi mi? İşte detaylar...

04.06.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi borçları ertelendi mi sorusu oldukça merak edilip araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sebebiyle esnaf ve çiftçilere bazı destekler verileceğini kamuoyuna açıkladı. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar çiftçi kredi ertelemeleriyle ilgili önemli detayları merak etmeye başladı. Peki çiftçilere borçlar ertelendi mi? 2021 çiftçi borçları ertelendi mi? İşte detaylar...

Çiftçilerin borçları ertelendi mi? 2021 çiftçi borçları ertelendi mi? İşte detaylar...

Vatandaşlar çiftçi borçları ertelendi mi sorusunu merak edip araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi nedeniyle esnaf ve çiftçilere bazı destekler verileceği müjdesini açıklamıştı. Söz konusu destek duyurusunun ardından vatandaşlar çiftçi borçları ertelendi mi sorusu merak ediliyor. Peki çiftçilere borçlar ertelendi mi?

ÇİFTÇİLERE BORÇLAR ERTELENDİ Mİ? 2021 ÇİFTÇİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Kabine toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafı ve çiftçileri oldukça yakından ilgilendiren bazı önemli açıklamalar yaptı. Üreticilere pandemi sürecinde borç erteleme haberi duyuruldu. Çiftçi vatandaşlar 2021 borç erteleme ne zaman sorusunu merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak ''Çiftçilerimize de müjdelerimiz var. Ramazan ayı boyunca 180 bin ton patates ve kuru soğanı alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.'' şeklinde konuştu.

Açıklamanın devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya desteklemeyle birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.'' ifadelerini kullandı ve çiftçilerin borçlarının ne erteleneceği konusunda da açıklama yaptı. Erdoğan, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenmiş olan arazi sahiplerinin değerlendirileceğini ifade etti. Bu çerçevede yapılacak belirlemelerin sonrasında ne zamana kadar erteleneceğinin açıklanmasının ise yakın zamanda yapılması bekleniyor.

ÜRETİCİLERE ÖNEMLİ DESTEK ÖDEMESİ

Erdoğan bugün 4 Haziran'da yaptığı konuşmada ise "Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız. Mazot ve gübre desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme yapacağız" şeklinde konuşarak destek ödemesi müjdesini verdi.

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