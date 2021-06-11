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Çiftçilere destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Hububat, pamuk ve gübre destek ödemelerinde tarih belli oldu

11.06.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te katıldığı bir açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere destek ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, pamuk, koza, ayçiçeği, soya, aspir, hububat, dane mısır, baklagil fark ödemeleri ile birlikte sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemelerinin tarihini açıkladı.

Çiftçilere destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Hububat, pamuk ve gübre destek ödemelerinde tarih belli oldu

Çiftçilere destek ödemeleri ile ilgili müjde, bakandan geldi. Toplamda 2 milyar 550 milyon TL’lik bitkisel üretim desteklemelerinin haziran ayı içerisinde çiftçilerin T.C. kimlik numaralarına göre ödeneceğini kaydeden Pakdemirli, bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80’inden fazlasının yılın ilk 6 ayında ödenmiş olacağını açıkladı.

ÇİFTÇİLERE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2 milyar 550 milyon Türk liralık bitkisel üretim desteklerinin 18 Haziran 2021 itibarıyla ödenmeye başlayacağını müjdeleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önemli konulara değindi.

Kilis Valiliğinde basın açıklaması yapan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılımıyla Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışını gerçekleştireceklerini anımsatırken, çiftçilerin beklediği müjdeyi paylaştı.

Önümüzdeki hafta itibarıyla bitkisel üretim desteklemesi ödemelerinin yapılacağını duyuran Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon Türk liralık bitkisel üretim desteklemelerinin ödeneceğini açıkladı.

Çiftçilere destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Hububat, pamuk ve gübre destek ödemelerinde tarih belli olduu

Ayçiçeği, pamuk, koza, soya, aspir, hububat, dane mısır ve baklagil fark ödemelerini içine alan söz konusu ödemelerin sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemelerini de içerdiğine dikkati çeken Pakdemirli, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre 18 Haziran itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırmaya başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, bu şekilde bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını da çiftçilere yılın ilk 6 ayında ödenmiş olacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
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