Çiftçilere ve besicilere müjde! Sıfır ve düşük faiz fırsatıyla kredi imkanını kaçırmayın!

Ziraat Bankası tarafından sunulan uygulamayla çiftçiler için özel kredi verilmeye başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yasaya göre, 2020 yılı dahil olarak sıfır faizli tarım ve hayvancılık kredisi verilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin de desteklediği bu uygulama sayesinde çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri rahat bir nefes alacak.
Tarım Bakanı geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti: '30 bin lira hibeyi kendi öz sermayesi olarak kabul edelim, bunun üzerine Ziraat Bankasından 90.000-100.000 lira sıfır faizli kredi verelim.' Bu açıklamalara ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre:
l Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin lira tutarına kadar sıfır faizli kredi imkanına sahip olabilecek. 50 bin liranın üzerinde kredi çekmek isteyen vatandaşlar için kredilere en az %50 oranında sübvanse uygulanacak.
l Geleneksel bitkisel üretim yapanların çekebileceği üst limit 2.5 milyon lira olarak belirlendi.
l Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanıyla kredi kullanabilecek. 100 bin lira üzeri krediler %50 oranında sübvanse edilecek.
l Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için çekilecek kredinin üst limitiyse 1.5 milyon lira.
l Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden çekecekleri krediler %25 ila %100 oranlarında sübvanse edilecek.
l Süt, et ve kombine sığır işleriyle uğraşan vatandaşlara 100 bin liralık kredi %0 faiz imkanıyla,
l Damızlık düve yetiştiricilerine %75 faizli kredi imkanı,
l Küçükbaş hayvancılık ve kanatlı damızlık yetiştiricilerine %75 faizli kredi,
l Arıcılık sektörüne %50 faiz indirimi,
l Yaygın hayvansal üreticilere özel 100 bin liralık faizsiz kredi,
l Yem bitkisi üreticilerine %75 faizli tarım kredisi,
l Yaygın bitkisel üretime 250 bin liraya kadar yarı yarıya faiz indirimi,
l Yurt içi sertifikalı fide üreticilerine sıfır faizli tarım kredisi,
l Arazi alımlarına %25 faiz indirimi,
l Lisanslı depoculuk yatırımlarına, tarımsal ürünlerin işlenmesine ve soğuk hava depolarına %50,
l Seraların modernizasyonu için %50 faizli kredi desteği uygulanıyor.
25.03.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre:
l 01.01.2020- 31.12.2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası ya da Tarım Kredi Kooperatifleri'ne yapılacak olan başvuru şartları teknik esasları kapsar.
l Kredi notu düşük olanların başvurusu ilgili kurum tarafından değerlendirilebilir.
l Bahsi geçen krediye başvuru yapacak kişilerin daha önce bu krediden yararlanmamış olması gerekir.
Şahsen ilgili kuruma evraklarla birlikte gidilip başvuru yapılması gerekiyor. Gereken belgeler:
l Kimlik belgesi fotokopisi.
l ÇKS belgesi.
l İşletme olarak başvuru yapılacaksa işletmenin son 3 senelik bilanço belgeleri.
l İpotek talep edilirse ilgili arazilerin tapu belgeleri.
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