Çiftçilere ve besicilere müjde! Sıfır ve düşük faiz fırsatıyla kredi imkanını kaçırmayın!

Ziraat Bankası tarafından sunulan uygulamayla çiftçiler için özel kredi verilmeye başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yasaya göre, 2020 yılı dahil olarak sıfır faizli tarım ve hayvancılık kredisi verilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin de desteklediği bu uygulama sayesinde çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri rahat bir nefes alacak.

SIFIR FAİZLİ KREDİYLE ALAKALI TÜM BİLİNMEYENLER

Tarım Bakanı geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti: '30 bin lira hibeyi kendi öz sermayesi olarak kabul edelim, bunun üzerine Ziraat Bankasından 90.000-100.000 lira sıfır faizli kredi verelim.' Bu açıklamalara ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre:

l Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin lira tutarına kadar sıfır faizli kredi imkanına sahip olabilecek. 50 bin liranın üzerinde kredi çekmek isteyen vatandaşlar için kredilere en az %50 oranında sübvanse uygulanacak.

l Geleneksel bitkisel üretim yapanların çekebileceği üst limit 2.5 milyon lira olarak belirlendi.

l Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanıyla kredi kullanabilecek. 100 bin lira üzeri krediler %50 oranında sübvanse edilecek.

l Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için çekilecek kredinin üst limitiyse 1.5 milyon lira.

l Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden çekecekleri krediler %25 ila %100 oranlarında sübvanse edilecek.