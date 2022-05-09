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Çiftçilerin en önemli geçim kaynağı! Kilosu 40 liradan satışa sunuldu

09.05.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzeti ve ünü ülke sınırını aşan ve dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin yapıldığı Malatya’da sezonun ilk kayısı çağlası tezgahlardaki yerini aldı. Esnaf, geçen yıl 20-25 TL’den bu yıl da don olayından dolayı 40 TL’den satışa sunulan kayısı çağlasına talebin yoğun olduğunu ve ilerleyen zamanlarda ise fiyatlarında düşeceğini ifade etti.

Çiftçilerin en önemli geçim kaynağı! Kilosu 40 liradan satışa sunuldu

Türkiye’nin ve Avrupa Birliği (AB) tescilli sayılı ürünlerinden biri olan kent ekonomisine ciddi katkı sunan ve Malatyalı çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan Malatya kayısı çağlası tezgahları süslemeye başladı. Şehrin rakımı düşük yerlerinden toplanan mahsuller ise kentteki tezgahlarda 40 TL’den alıcı buluyor.

Bu hafta itibariyle Malatya kayısı çağlası satımına başladıklarını belirten esnaf ise, geçen yıl 20-25 TL’den bu yıl da don olayından dolayı 40 TL’den satışa sunulan kayısı çağlasına talebin yoğun olduğunu ve ilerleyen zamanlarda ise fiyatlarında düşeceğini ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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