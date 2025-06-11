Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu (11 Haziran Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzine zam gelecek mi? Motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıtta tabela, sık sık değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha oldu. Buna göre akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına zam bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar...
NTV'de yer alan habere göre; benzin ve motorine fiyat artışı gelmesi bekleniyor.
Benzine 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira, motorine ise 14 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira civarında fiyat artışı beklendiği kaydedildi.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 46.90 TL
Motorin: 46.20 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 46.75 TL
Motorin: 46.08 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 47.58 TL
Motorin: 47.08 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 47.91 TL
Motorin: 47.40 TL
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