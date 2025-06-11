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Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu (11 Haziran Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Milyonlarca araç sahibi benzin zammı ve motorin zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Vatandaşların gözü kulağı akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğe çevrilmişken yeni bir zam haberi daha geldi. Peki, benzin ve motorin fiyatı artacak mı? Zam için tarih belli oldu mu? 11 Haziran 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu (11 Haziran Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)
Hande Dağ

Benzine zam gelecek mi? Motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıtta tabela, sık sık değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha oldu. Buna göre akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına zam bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar...

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BENZİN VE MOTORİNE ZAM

NTV'de yer alan habere göre; benzin ve motorine fiyat artışı gelmesi bekleniyor.

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Benzine 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira, motorine ise 14 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira civarında fiyat artışı beklendiği kaydedildi.

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BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 46.90 TL
Motorin: 46.20 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 46.75 TL
Motorin: 46.08 TL

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ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47.58 TL
Motorin: 47.08 TL

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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47.91 TL
Motorin: 47.40 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.21
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.75
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.66
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.23
Gazyağı
38.43
Hissenet
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