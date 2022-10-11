Çiğ süt desteği ne kadar? Bakan Kirişçi'den zam müjdesi! 2,5 kat artırıldı

Çiğ süt desteği hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi primin artırıldığının müjdesini verdi. Bakan Kirişçi açıklamasında, ‘Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katına artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir.’ dedi.

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çiğ süt destek primi 2.5 kat artırıldığını duyurdu. Bakan Kirişçi yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatını 8,50 TL olarak belirlendiğini dile getirdi ve ‘Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katına artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir.’ açıklamasında bulundu.

