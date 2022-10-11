FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çiğ süt desteği ne kadar? Bakan Kirişçi'den zam müjdesi! 2,5 kat artırıldı

Çiğ süt desteği ne kadar? Bakan Kirişçi'den zam müjdesi! 2,5 kat artırıldı

11.10.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğ süt desteği ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Çiğ süt desteği fiyatı hakkında açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den geldi. Bakan Kirişçi açıklamasında çiğ süt destek priminin 2,5 kat artırıldığını duyurdu. Peki, çiğ süt desteği ne kadar oldu?

Çiğ süt desteği ne kadar? Bakan Kirişçi'den zam müjdesi! 2,5 kat artırıldı

Çiğ süt desteği hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi primin artırıldığının müjdesini verdi. Bakan Kirişçi açıklamasında, ‘Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katına artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir.’ dedi.

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çiğ süt destek primi 2.5 kat artırıldığını duyurdu. Bakan Kirişçi yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatını 8,50 TL olarak belirlendiğini dile getirdi ve ‘Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katına artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir.’ açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi esnaf paketinde aylık ödemeler ne kadar olacak?Kredi esnaf paketinde aylık ödemeler ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı için yeni tahmin!Asgari ücret zammı için yeni tahmin!
Herkesin gözü kulağı bu haberde! ÖTV indirimi olacak mı? "İlk arabasını alacaklara..."Herkesin gözü kulağı bu haberde! ÖTV indirimi olacak mı? "İlk arabasını alacaklara..."
Anahtar Kelimeler:
Çiğ süt desteği çiğ süt çiğ süt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

Kredi ile araba alacaklar dikkat! Faiz oranları ve koşullar...

Kredi ile araba alacaklar dikkat! Faiz oranları ve koşullar...

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Katlettiği sevgilisinin cansız bedeniyle öyle bir şey yaptı ki!

Katlettiği sevgilisinin cansız bedeniyle öyle bir şey yaptı ki!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.