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Çiğ sütün üretim maliyeti yükseldi! Sebebi...

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), eylül ayına ilişkin 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini 29,34 TL olarak açıkladı.

Çiğ sütün üretim maliyeti yükseldi! Sebebi...
Cansu Çamcı

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Eylül ayına ilişkin sıcak çiğ süt üretim maliyetini açıkladı.

Derneğin hesaplamalarına göre, ağustos ayında litre başına 28,50 lira olan sıcak çiğ süt üretim maliyeti, eylülde yüzde 3 artarak 29,34 liraya çıktı.

LİTRE BAŞINA MALİYETİ 1 AYDA 84 KURUŞ YÜKSELDİ

Böylece üreticinin litre başına maliyeti bir ayda 84 kuruş yükseldi. TÜSEDAD, maliyetteki artışın temel nedenleri arasında mazot ve kesif yem fiyatlarındaki yükselişi gösterdi.

Dernekten yapılan açıklamada, mazot fiyatlarının son bir ayda yüzde 20,8 arttığı belirtilirken, kesif yem fiyatlarının ağustosta temmuza göre yüzde 11, eylülde ise ağustosa göre yüzde 8 yükseldiği kaydedildi.

Dernek, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından ekim ayına kadar sabitlenen çiğ süt referans fiyatının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Bloomberg

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Anahtar Kelimeler:
çiğ süt
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