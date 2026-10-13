CİMER şikayeti sonrası harekete geçildi! 135 bin TL’lik ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, tüketici şikayetleri doğrultusunda işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı da yapılan kontrollerde tespit edilen mevzuata aykırılık nedeniyle idari yaptırımla karşılaştı.

TÜKETİCİ ŞİKAYETİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Bakanlık ekipleri, vatandaşlardan gelen bildirimleri değerlendirerek kafe, restoran ve eğlence mekanları başta olmak üzere çeşitli işletmelerde incelemelerde bulunuyor. Denetimlerde tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, fiyat şeffaflığının sağlanması ve mevzuata uygun hareket edilmesi amaçlanıyor.

FİYAT LİSTESİ EKSİKLİĞİ CEZAYLA SONUÇLANDI

Ortaköy’deki işletmeye yönelik denetim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan başvurunun ardından gerçekleştirildi. Kontrollerde, işletmenin girişinde ve masalarında fiyat listesi bulunmadığı belirlendi. Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı olduğu tespit edilen uygulama nedeniyle işletmeye 135 bin 82 TL idari işlem uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve kurallara aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.