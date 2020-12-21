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Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2020 00:17 | Son Güncelleme

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.

Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin'in PetroChina Şirketi’nin Sincan Şubesi Genel Müdürü Huo Cin, özerk bölgedeki Junggar havzasının güneyinde yapılan ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu söyledi.

Huo, gaz keşif alanının, havzanın güneyinde 156 kilometrekarelik bir alanı kapladığını, rezervden günlük 610 bin metreküp doğal gaz ve 106,3 metreküp ham petrol çıkarmayı beklediklerini kaydetti.

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Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in kuzeybatısındaki Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağına sahip bulunuyor.

PetroChina, Ekim 2019'da da özerk bölgenin güneyinde yaptığı arama çalışmalarında 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulmuştu. (AA)

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