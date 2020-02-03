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Çin borsası koronavirüs endişeleriyle sert düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

Şanghay bileşik endeksi, 24 Ocak'ta başlayan Çin Yeni Yıl tatilinin bugün sona ermesinin ardından, koronavirüs endişelerinin fiyatlanması ile açılışta yüzde 9'a yakın değer kaybetti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, uzun bir tatilin ardından bugün açılan Çin borsası koronavirüs endişeleriyle sert düştü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205'e çıktı.

Şanghay bileşik endeksi, 24 Ocak'ta başlayan Çin Yeni Yıl tatilinin bugün sona ermesinin ardından koronavirüs endişelerinin fiyatlanmasıyla sert düşüş yaşandı. Endeks, açılışta yüzde 9'a yakın değer kaybederek 2.716,70 puanla 18 Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, kapanışa yakın yüzde 8,2 azalarak 2.732,45 puan oldu. Güne 6,93 seviyelerinden başlayan dolar/yuan paritesi ise 7,02'ye kadar yükselmesinin ardından yüzde 1,2 artışla 7,0173 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasadaki panik havasını dağıtmak için Çin Merkez Bankası piyasaya 1,2 trilyon yuan (173,8 milyar dolar) likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,40'a ve 14 günlük oranını yüzde 2,65'ten yüzde 2,55'e düşürdü.

Analistler, Çin'de pay piyasaları açısından ilk verilen tepkinin sert olmasının zaten beklendiğini, virüsün finansal piyasalara etkisinin derinleşmemesi adına yetkililerin tedbir almaya devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 azalarak günü 22.971,94 puandan kapatırken, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselerek 108,5 seviyelerinde dengelendi.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 26.384,33 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 39.776,06 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1'lik kayıpla 2.116,51 puanda bulunuyor.

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