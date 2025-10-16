FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Çin'de yuan kredileri 9 ayda yüzde 6,6 arttı

Çin'de yuan cinsinden yeni banka kredileri ve toplam kredi hacmi, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti.

Çin'de yuan kredileri 9 ayda yüzde 6,6 arttı
Cansu Akalp

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde bankalar ve finans kuruluşlarının verdiği yeni yuan kredilerinin toplamı 14,75 trilyon yuan (yaklaşık 2,07 trilyon dolar) oldu.

Yılın 9 aylık döneminde hane halkına 1,1 trilyon yuan (150 milyar dolar), işletmelere ise 13,44 trilyon yuan (1,89 trilyon dolar) ilave kredi sağlandı.

Yuan kredilerinin toplam hacmi eylül sonunda 270,39 trilyon yuana (37,94 trilyon dolar) ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 6,6 arttı.

Yılın 9 ayında, dolaşımdaki nakit para hacmi (M0) yüzde 11,5, dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadesiz mevduatları içeren para hacmi (M1) yüzde 7,2, dolaşımdaki nakit ile bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatları içeren genel para hacmi (M2) ise yüzde 8,4 arttı.

Bu dönemde yuan bazlı mevduatlarda 22,71 trilyon yuan (3,19 trilyon dolar) artış olurken bunun 12,73 trilyon yuanını (1,79 trilyon dolar) hane halkı mevduatları oluşturdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye genelinde Eylül ayında 150 bin 657 konut satıldıTürkiye genelinde Eylül ayında 150 bin 657 konut satıldı
Yatırım için alıp öylece bırakıyorlar! 'Rotayı oraya çevirdiler'Yatırım için alıp öylece bırakıyorlar! 'Rotayı oraya çevirdiler'

Anahtar Kelimeler:
Çin para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.