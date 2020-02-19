Çin’deki korona virüs salgını Türk mobilya sektörünü canlandırdı

Dünyanın önemli mobilya üretim merkezlerinden olan Çin korona virüs salgını nedeniyle sipariş ve müşteri kaybı yaşarken, gözler alternatif ülkelere çevrildi. Son olarak da Guangzhou kentinde 28-31 Mart tarihleri arasında 45'incisi düzenlenmesi beklenen Çin Uluslararası Mobilya Fuarı (CIFF) iptal edilerek, henüz belli olmayan bir tarihe ertelendi. Bu gelişme sonrasında dikkatler mobilya ihracatında büyük bir paya sahip olan Türkiye’ye çevrildi. Mobilya ithal eden pek çok Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkesi, kaliteli işçilik ve uygun fiyatlar nedeniyle Türkiye’ye yöneldi. İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenecek fuarla dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli firmalar, 23-30 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelecek. Türkiye'de mobilya üretiminde ilk altı şehir arasında yer alan Adana’dan da pek çok ülkeye klasik ve modern mobilya satışları sürüyor.

“Çin’e gidecek heyetler Türkiye’ye gelecek”

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin’deki fuarın yerine İstanbul’da fuar düzenleneceğini belirterek, “İstanbul’da Ocak ayında bir fuar geçirdik ve bu fuarda yurt dışından ciddi bağlantılar kurduk. Şuanda satışlar iyi gidiyor. Çin’deki bulaşıcı hastalık nedeniyle oradaki ürünleri dünya devletleri almıyor. O yüzden Türkiye olarak ön plana çıkıyoruz. Bununla ilgili Türkiye İhracatçılar Birliği’nin bir çalışması var. Bu çalışma neticesinde Çin’de gerçekleşecek fuar yerine, oradaki müşterileri buraya çekmek adına 23-30 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir fuar düzenlenecek. Mobilya ithal eden ülkeleri buraya getirerek Türkiye mobilyasının onlara satışıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. İnşallah başarılı olur, Türkiye mobilyasının dünyada daha iyi tanıtılması sağlanır” dedi.