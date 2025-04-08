FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çin'den ABD'ye rest! Piyasalar altüst olmuştu ama... "Sonuna kadar karşılık vereceğiz"

Çin'den ABD'ye rest! Piyasalar altüst olmuştu ama... "Sonuna kadar karşılık vereceğiz"

08.04.2025 07:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrk vergisi kararları piyasaları altüsüt etmiş, tüm dünyada kara pazartesi yaşanmıştı. Trump'ın başlattığı ticaret savaşıyla ilgili Çin'den ise yeni bir açıklama geldi. ABD'ye sonuna kadar karşı konulacağını belirten Çin Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir." ifadesine yer verdi.

Çin'den ABD'ye rest! Piyasalar altüst olmuştu ama... "Sonuna kadar karşılık vereceğiz"

Ticaret savaşında gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararı sonrası Çin'den misilleme gelirken piyasalar altüst olmuştu. ABD'nin kararıyla ilgili olarak Çin'den yeni bir açıklama geldi. Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükseltmesi halinde "kararlı karşı tedbirler alınacağını" bildirdi. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in ABD'nin tarife artışlarına karşı olduğu ve tarifeleri daha fazla yükseltmeye yönelik herhangi bir adıma karşı koyacağı belirtildi.

"SONUNA KADAR KARŞI YANIT VERİLECEK"

ABD'nin tarife tehdidiyle hatasında ısrar ettiği ve zora dayalı tabiatını bir kez daha ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, "Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir." ifadesine yer verildi.

Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada da gerekirse yeniden borçlanma desteği sunularak sermaye piyasasının istikrarının sağlanacağını vurgulandı.

Çin'in varlık fonu Çin Yatırım Kurumuna bağlı fon şirketi Central Huijin de dün yaptığı gibi Çin borsalarından hisseler satın alarak fiyat istikrarına katkı yapacağını duyurdu.

Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklamasının ardından Asya borsalardaki düşüşe paralel olarak Çin'de hisse senedi piyasaları gerilemişti.

TRUMP'IN "KARŞILIKLI TARİFE" ARTIŞI VE ÇİN'İN TEPKİSİ

Çin'in adımı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceğini açıklamıştı.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Çin'den ABD'ye sert çıkış! "Ekonomik zorbalıktır" Çin'den ABD'ye sert çıkış! "Ekonomik zorbalıktır"
Alman devi ABD'ye teslimatı durdurduAlman devi ABD'ye teslimatı durdurdu
Anahtar Kelimeler:
Çin abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Survivor sunucusu aradığı aşkı Teşkilat'ın güzel oyuncusunda buldu

Survivor sunucusu aradığı aşkı Teşkilat'ın güzel oyuncusunda buldu

ABD Başkanı Donald Trump'tan Erdoğan hakkında çarpıcı sözler

ABD Başkanı Donald Trump'tan Erdoğan hakkında çarpıcı sözler

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Çin'den ABD'ye sert çıkış! "Ekonomik zorbalıktır"

Çin'den ABD'ye sert çıkış! "Ekonomik zorbalıktır"

'Toplamak dışında maliyeti yok' 1 demeti 100 liradan satılıyor!

'Toplamak dışında maliyeti yok' 1 demeti 100 liradan satılıyor!

Alman devi ABD'ye teslimatı durdurdu

Alman devi ABD'ye teslimatı durdurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.