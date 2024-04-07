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Çin'den altın hamlesi: Üst üste 17. kez...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.04.2024 14:45
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Çin Merkez Bankası Mart ayında rezervleri için üst üste 17. kez altın alımı yaptı. Dünya Altın Konseyi'ne göre, Çin ve Hindistan'ın başını çektiği küresel merkez bankaları Şubat ayında altın rezervlerini artırmaya devam ederek dokuzuncu ay üst üste büyüme kaydetmişti.

Çin'den altın hamlesi: Üst üste 17. kez...

Çin Merkez Bankası'nın elindeki altın geçen ay 72,74 milyon onsa yükseldi. Değerli metal son iki ayda, ABD'de faiz oranlarının düşeceği beklentisiyle rekor üstüne rekor kırdı. Merkez bankalarının alımları da 2022'den bu yana metalin güçlenmesinde önemli bir etken oldu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Çin'in resmi rezerv varlıkları Kasım 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Merkez bankasının riskleri savuşturmak için istikrarlı varlıklar tutmayı hedeflemesi nedeniyle ülkenin Döviz rezervleri Mart ayı sonunda 3,25 trilyon dolara yükselerek Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Şubat ayına göre yüzde 0,6 artan rezervler bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artış gösterdi.

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Çin Altın Merkez Bankası
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