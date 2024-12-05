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Çin'den gelen dalga dev markaları vurdu! Avrupa'da bir bir fabrikalar kapanıyor: Volkswagen'den Bosch'a kadar onlarca marka işten çıkarmalara başladı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.12.2024 08:09
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Çin'den gelen üretim dalgasının karşısında Avrupalı şirketler güç kaybediyor. Üretim maliyetleri karşısında küçülmeye giden firmalar işçi çıkarmak için hazırlıklara başladı. Otomotiv sektörünün devi Volkswagen'den peş peşe gelen kötü haberlerden sonra beyaz eşya markası Bosch'tan ve daha birçok markadan kötü bir dönem yaşadıklarını duyurmaya başladı.

Çin'den gelen dalga dev markaları vurdu! Avrupa'da bir bir fabrikalar kapanıyor: Volkswagen'den Bosch'a kadar onlarca marka işten çıkarmalara başladı...

Dünyanın bildiği ve alanlarında iyi olan markalardan Çin'den gelen rekabet nedeniyle kötü haberler geliyor. Çinli üreticiler rekabeti artırırken aynı zamanda elektrikli araç üretiminde dünyanın dev markalarını sollamaya başladı. Otomotiv sektörü dışında diğer sektörlerdeki markalar için de işler yolunda gitmemeye başladı.

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BOCH BİNLERCE ÇALIŞANININ İŞİNE SON VERECEK

Beyaz eşya markası Bosch, 5 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Ayrıca, Schaeffler ise 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını bildirirken Avusturya ve İngiltere'deki bazı fabrikalarını kapatmayı planladığını da aktardı.

Gündemden düşmeyen Volkswagen'den ise güzel bir haber gelemiyor. Zor bir dönemden geçen Alman devi marka üç fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor. İsviçre merkezli otomotiv tedarikçisi Feintool ise Almanya’daki bir tesisini kapatacağını ve bu durumun 200 çalışanı etkileyeceğini açıkladı.

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AVRUPA'DAN KÖTÜ HABERLER

Fransız otomobil parçaları üreticisi Valeo, Avrupa genelinde 1.000 kişiyi işten çıkaracağını ve Fransa’daki iki tesisini kapatmayı planladığını duyurdu. İngiltere’den gelen bilgiler de farklı değil; Stellantis, ülkedeki bir fabrikasını kapatma hazırlığında.

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2026 YILININ BAŞINA KADAR KAPATACAK

Ford, Avrupa çapında 4 bin kişilik bir iş gücü azaltmasına gideceğini belirtirken, lastik devi Michelin, Fransa’da 1.254 kişinin çalıştığı iki fabrikasını 2026 yılı başına kadar kapatma kararı aldı.

Krizden en çok etkilenenlerden biri de otomobil parça tedarikçisi Johann Vitz GmbH oldu. Şirket, iflas başvurusunda bulunarak yeniden yapılanma sürecine girdi.

Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan bu gelişmeler, kıtadaki ekonomik dengeleri sarsarken, işsizlik oranlarında ciddi artışlara neden olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Sektör, Çinli rakiplerle rekabet ve elektrikli araç dönüşümünün mali baskıları altında mücadele etmeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
iflas bosch Volkswagen
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