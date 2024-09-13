FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çin, emekliliği kademeli olarak zorlaştırıyor! 1950'den bu yana ilk defa...

Çin, emekliliği kademeli olarak zorlaştırıyor! 1950'den bu yana ilk defa...

BBCTürkçe BBCTürkçe
13.09.2024 20:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, yaşlanan nüfus ve azalan emeklilik bütçesi nedeniyle 1950'den bu yana ilk defa emeklilik yaşını kademeli olarak yükseltmeyi planlıyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren başlayacağı öğrenilen uygulamayla birlikte yasal emeklilik yaşından önce emekli olmaya da izin verilmeyecek.

Çin, emekliliği kademeli olarak zorlaştırıyor! 1950'den bu yana ilk defa...

Planlanan uygulamayla birlikte 2030 yılından itibaren çalışanların emekli maaşı alabilmeleri için sosyal güvenlik sistemine daha fazla katkı yapmaları gerekecek. 2039 yılına kadar da emekli maaşlarını alabilmek için 20 yıllık primlerini tamamlamaları gerekecek.

KUŞKU VE HOŞNUTSUZLUKLA KARŞILANDI

Çin Sosyal Bilimler Akademisi, 2019 yılında ülkenin ana devlet emeklilik fonunun 2035 yılına kadar tükeneceğini söyledi. Bu, Çin ekonomisini sert bir şekilde etkileyen Covid-19 salgınından önceki bir tahmindi.

Xinhua'nın haberine göre emeklilik yaşını yükseltme ve emeklilik politikasını düzenleme planı “Çin'deki ortalama yaşam süresi, sağlık koşulları, nüfus yapısı, eğitim düzeyi ve işgücü arzına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeye” dayanıyor.

Ancak duyuru ülkedeki sosyal medyada bazı kuşkulara ve hoşnutsuzluklara yol açtı.

Çin sosyal medya sitesi Weibo'da bir kullanıcı “Önümüzdeki 10 yıl içinde, emekliliğimizi 80 yaşına kadar erteleyecek başka bir yasa tasarısı olacak” diye yazdı.

Bazıları da bunun beklendiğini ifade etti. Bir kullanıcı, “Çoğu Avrupa ülkesinde erkekler 65 ya da 67 yaşında emekli olurken, kadınlar 60 yaşında emekli oluyor. Bizim ülkemizde de trend bu olacak” diye yazdı.

Çin'in devasa nüfusu, doğum oranının düşmeye devam etmesi nedeniyle 2023 yılında üst üste ikinci kez azaldı.

Yetkililer bu yılın başlarında ortalama yaşam beklentisinin 78.2 yıla yükseldiğini söyledi.

DEMOGRAFİK KRİZ

Çin'in yavaşlayan ekonomisi, azalan devlet yardımları ve on yıllardır süren tek çocuk politikasının ülkede bir demografik kriz yarattığı belirtiliyor.

Çin'in emeklilik fonları tükeniyor ve ülkenin artan yaşlı nüfusuna bakacak yeterli fonu oluşturmak için zamanı azalıyor.

Önümüzdeki on yıl içinde, şu anda 50 ila 60 yaşlarında olan yaklaşık 300 milyon kişi Çin işgücünden ayrılacak. Bu, ülkenin en büyük yaş grubu ve neredeyse ABD nüfusuna eşit.

Birleşmiş Milletler 2023 ortasında Hindistan'ın nüfusunun Çin'i geçeceğini belirtmişti.

BM Dünya Nüfus Gösterge Tablosu'na göre Hindistan'ın nüfusunun 1 milyar 428 milyona ulaşması, Çin'in ise 1 milyar 425 milyonda kalması öngörülüyordu.

2022'de Çin'in nüfusu 62 yıl sonra ilk kez azalma kaydetti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çin emeklilik
En Çok Okunan Haberler
'Gözaltı değil, misafirdim' dedi! Narin'in babası Arif Güran'dan ilk açıklama... Yapanlara beddua etti

'Gözaltı değil, misafirdim' dedi! Narin'in babası Arif Güran'dan ilk açıklama... Yapanlara beddua etti

Ben böyle bir anlaşma görmedim

Ben böyle bir anlaşma görmedim

İTO Başkanı'nın yeni 'kur' çağrısı sonrası dikkat çeken sözler: Kulak tıkanmalı!

İTO Başkanı'nın yeni 'kur' çağrısı sonrası dikkat çeken sözler: Kulak tıkanmalı!

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

İslam Memiş tarih verdi! ‘Tüm ezberler bozulacak’ Altın, borsa, dolar

İslam Memiş tarih verdi! ‘Tüm ezberler bozulacak’ Altın, borsa, dolar

SGK uzmanı açıkladı! Erken yaşta emeklilik mümkün

SGK uzmanı açıkladı! Erken yaşta emeklilik mümkün

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.