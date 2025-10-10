FİNANS

Çin'in adımına ABD'den yanıt! ABD lideri Donald Trump kararını açıkladı

ABD Başkanı Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtti. Nadir toprak elementlerinin %69'unu elinde bulunduran Çin, bu elementlerin ihracatına kısıtlama getiren tasarıyı önceki gün kabul etmişti. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile planlanan görüşmeyi yapması için hiçbir neden bulunmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta içinde Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile planlanan görüşmeyi yapması için hiçbir neden bulunmadığını belirterek Çin’in nadir toprak elementleri ilişkin ihracat kısıtlaması kararına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Çin ithalatına yönelik büyük bir gümrük vergisi artışı planladıklarını belirtti.

TRUMP'TAN ÇİN'İN HAMLESİNE TEPKİ

Trump, Çin’in dünyadaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ilgili tüm üretim unsurlarına ihracat kısıtlamaları getirmeyi planladığını bildirdiğini belirterek “Kimse daha önce böyle bir şey görmedi ama bu durum esasen piyasaları tıkayacak ve dünyadaki hemen her ülke için, özellikle de Çin için hayatı zorlaştıracak.” dedi.

Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmediğini çünkü bunun için bir neden bulunmadığını ifade etti.

TRUMP: "ÇİN, ÇOK DÜŞMANCA DAVRANMAYA BAŞLADI"

Çin’de çok garip şeyler oluyor! Çok düşmanca davranmaya başladılar ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ve aslında akıllarına gelen hemen her şeyle ilgili üretim unsurlarının tamamına ihracat kontrolleri getirmek istediklerini söylüyorlar

Hatta Çin’de üretilmeyen şeyler için bile. Kimse böyle bir şey görmedi ama bu, özünde, piyasaları “tıkar” ve dünyanın neredeyse tüm ülkeleri için hayatı zorlaştırır, özellikle de Çin için.

"KARANLIK VE DÜŞMANCA BİR HAMLE"

Diğer ülkelerden, bir anda ortaya çıkan bu büyük ticari düşmanlığa son derece öfkeli olduklarını belirten mesajlar aldık. Son altı aydır Çin’le ilişkilerimiz gayet iyiydi; bu nedenle bu ticari hamle daha da şaşırtıcı oldu. Her zaman pusuda beklediklerini hissetmiştim ve her zamanki gibi yine haklı çıktım! Çin’in dünyayı “esir tutmasına” asla izin verilmemeli, ama anlaşılan o ki uzun zamandır planları buydu. Bu, “mıknatıslarla” ve sessizce tekelleştirdikleri diğer elementlerle başladı — en hafif tabirle karanlık ve düşmanca bir hamle.

"BAŞKAN Xİ İLE KONUŞMADIM ÇÜNKÜ..."

Ama Amerika Birleşik Devletleri’nin de tekel konumları var, Çin’inkinden çok daha güçlü ve kapsamlı. Ben sadece onları kullanmamayı seçtim — şimdiye kadar böyle bir sebep yoktu. Şimdiye kadar! Gönderdikleri mektup sayfalarca uzunlukta ve diğer ülkelere vermek istemedikleri her bir elementi büyük bir ayrıntıyla listeliyor. Daha önce sıradan olan şeyler artık hiç de sıradan değil. Başkan Xi ile konuşmadım çünkü böyle bir sebep yoktu. Bu durum yalnızca benim için değil, Özgür Dünya liderlerinin tamamı için büyük bir sürpriz oldu.

"ONLARIN HAMLESİNE MALİ KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALACAĞIM"

İki hafta sonra Güney Kore’deki APEC Zirvesi’nde Başkan Xi ile görüşecektim ama artık bunun için bir neden kalmadı gibi görünüyor. Çin’in mektupları özellikle uygunsuz bir zamanda geldi; çünkü bu, üç bin yıllık kargaşa ve savaşın ardından Ortadoğu'da barışun sağlandığı gündü. Bu zamanlamanın tesadüf olup olmadığını merak ediyorum. Çin’in yeni yayımladığı bu düşmanca “emir” hakkında ne söyleyeceğine bağlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak onların hamlesine mali karşılık vermek zorunda kalacağım.

"ÇİN ÜRÜNLERİNE YÖNELİK GÜMRÜK VERGİLERİNDE BÜYÜK BİR ARTIŞ" MESAJI

Tekelleştirdikleri her elemente karşı bizde iki tane var. Bunun bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim ama belki de, her şeyde olduğu gibi, zamanı geldi. Nihayetinde — acı verici olsa da — bu, sonunda Amerika Birleşik Devletleri için çok iyi bir şey olacak.

Şu anda hesapladığımız politikalardan biri, Amerika Birleşik Devletleri’ne giren Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinde büyük bir artış. Aynı şekilde ciddi biçimde değerlendirdiğimiz birçok başka karşı önlem de var.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN %69'UNU ÜRETEN ÇİN KISITLAMA ADIMI ATMIŞTI

Çin, ABD'nin teknoloji kısıtlamaları ve tarifelerine karşı hamlede bulundu. Nadir toprak elementinin yaklaşık yüzde 69'unu üreten Çin, küresel ekonomi ve teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren yeni bir adım attı. Ticaret Bakanlığı, nadir toprak elementlerinin (NTE) ve bu elementlerle ilgili ileri işleme teknolojilerinin ihracatını sınırlayan kapsamlı bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

ÖZELLİKLE ASKERİ KULLANIM POTANSİYELİ OLAN MALZEMELERİ KISITLAMA LİSTESİNE ALDI

Bu yeni düzenlemeyle birlikte Çin, nadir toprak metallerinin, mıknatısların ve bunların üretiminde kullanılan teknolojilerin ihracatını lisans şartına bağladı.

Ayrıca Çin menşeli nadir element içeren ürünler de bu kapsamın içine alındı. Yani artık bir ürünün bileşenlerinde az miktarda dahi Çin kaynaklı nadir element bulunuyorsa, o ürünün ihracı için özel izin gerekecek. Pekin yönetimi, özellikle askeri kullanım potansiyeli bulunan malzemelere izin verilmeyeceğini de açıkça belirtti.

